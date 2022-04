https://mundo.sputniknews.com/20220414/moscu-acusa-a-la-opaq-de-ignorar-sus-advertencias-sobre-los-planes-de-kiev-de-usar-armas-toxicas-1124416826.html

Moscú acusa a la OPAQ de ignorar sus advertencias sobre los planes de Kiev de usar armas tóxicas

Moscú acusa a la OPAQ de ignorar sus advertencias sobre los planes de Kiev de usar armas tóxicas

PARÍS (Sputnik) — Los países occidentales que integran la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) calificaron en marzo pasado de... 14.04.2022, Sputnik Mundo

"Las delegaciones pensantes comparten plenamente nuestra preocupación ante la amenaza del uso de productos químicos tóxicos en Ucrania. Los países occidentales tomaron la posición más hipócrita posible: en la sesión del consejo ejecutivo de marzo, declararon explícitamente que las advertencias de Rusia no son más que desinformación, y solo nuestro país sería el responsable de cualquier incidente", dijo el representante permanente ruso ante la organización, Alexandr Shulguín.El regimiento Azov, originalmente una unidad de voluntarios de ideología neonazi que en 2014 se incorporó a la Guardia Nacional de Ucrania, publicó el 11 de abril en las redes sociales que un dron enemigo habría lanzado una sustancia tóxica no identificada sobre Mariúpol. El 12 de abril, precisó que las presuntas víctimas del ataque cuyo número no especificó y, en su mayoría, militares, porque los civiles estaban a cierta distancia, se encuentran en estado relativamente satisfactorio.Hasta el momento ninguna fuente independiente ha podido verificar el incidente.La OPAQ expresó su preocupación por los informes no confirmados sobre el uso de armas químicas en Mariúpol. La organización informó que la secretaría técnica había recibido informes de Rusia y Ucrania sobre las amenazas de usar productos químicos tóxicos como armas y los había entregado a los 193 Estados miembros.La semana pasada el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no descartó que el Ejército Ucraniano, con el apoyo directo de los servicios de inteligencia occidentales, organizaría nuevos montajes. Según el jefe de la diplomacia rusa, Moscú responderá a los mismos con hechos.El Ministerio de Defensa ruso advirtió que los nacionalistas ucranianos pueden preparar un montaje con el uso de sustancias tóxicas y atribuir sus acciones a las Fuerzas Armadas rusas. Según el Ministerio, en la localidad de Avdéyevka, situada en Donbás, los militantes ucranianos prepararon un montaje inhumano, mediante la intoxicación masiva de los residentes locales con productos químicos, y los servicios especiales ucranianos, para culpar después a Rusia, planean hacer explotar en la región de Járkov una bóveda con 120 toneladas de cloro.

