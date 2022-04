https://mundo.sputniknews.com/20220414/las-tentaciones-salvadorenas-de-la-semana-santa-catolica-1124426059.html

Las tentaciones salvadoreñas de la Semana Santa católica

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Semana Santa suele suponer un alto en las rutinas de El Salvador, marcado por la vuelta de platos de estación, como el pescado seco... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Desde hace días, cada local que se precie de incluir platos típicos en su menú oferta las torrejas, empapadas de miel de panela y con sus buenas dosis de canela, como dulce emblema de esta celebración religiosa.A su vez, desde el inquieto litoral salvadoreño llegan las cargas de pescado abierto en canal y resecado sobre las lajas hirvientes de los departamentos de La Libertad, La Paz o La Unión, con sus aromas intensos.Sin embargo, entre las liturgias habituales por estos días destaca el paseo de los "pecadores" por la Calle de las Amarguras, como llaman aquí al trayecto de 11 cuadras entre las ruinas de la parroquia San Esteban y la iglesia El Calvario.Algunos purgan sus penas desandando estas cuadras descalzos y con los ojos vendados, y otros se rinden ante las tentaciones culinarias de Semana Santa.Los penitentes hacen así su propio Via Crucis bajo un sol inclemente, para pagar una promesa en una tradición cuyos orígenes hay que buscarlos tres siglos atrás, cuando a sangre y fuego fueron impuestos los credos ajenos.Amen de limpiar el alma, estos caminantes quieren postrarse ante una imagen del Jesús Cautivo en El Calvario, donde los demás altares son cubiertos por mantos dorados y decorados con flores y cirios.La ruta es recorrida, pero a la inversa, en la noche del Jueves Santo, cuando la Procesión del Silencio recuerda la última cena de Cristo, antes de que Judas lo delatar a por 30 monedas, según el imaginario católico.No todo es lamentoSin embargo, no todo es lamento en la Calle de las Amarguras, donde los mandamientos católicos de abstinencia durante Semana Santa son muy difíciles de seguir por la riqueza de la gastronomía local.En su libro El Salvador: una historia diferente, el periodista Charly Morales reseña algunas peculiaridades de esta tradición, marcada por procesiones, ritos y, sobre todo, mucha comida.El autor refiere que por esta época, el paseante puede conseguir en la calle de marras bagre, macarela y ostiones para cumplir el mandato divino de evitar comer carne durante la Cuaresma, como si los productos del mar no fueran carne, si no espíritu.Además, en los puestos que flanquean la Calle abundan las frutas para degustar con miel, como jocotes (ciruelas), ayote (calabaza), camote (boniato), mangos (preferiblemente verdes) y plátanos.La inflación a disparado los precios, pero aún se consiguen los dulces de panela, las extra-almibaradas torrejas y otros platillos de estación, como los nuégados (frituras) de yuca y las masas con chilate (atol).En fin, resume Morales, aunque la religión llame al recogimiento y la frugalidad, la Semana Santa católica no es precisamente propicia para hacer dietas o aguantarse la boca, porque si excederse es un pecado, peor es no hacerle honor a la deliciosa tradición culinaria de El Salvador.

