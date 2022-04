https://mundo.sputniknews.com/20220414/eurolat-legisladores-latinoamericanos-y-europeos-reunidos-en-tiempos-de-urgencias-1124384401.html

Buenos Aires oficia de sede de la asamblea de Eurolat, que reúne a parlamentarios de América Latina, el Caribe, y Europa.

La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat) inauguró su decimocuarta asamblea en la capital argentina, Buenos Aires. "Es la conjunción de los parlamentos europeos y de los cuatro parlamentos latinoamericanos y caribeños, el Parlacen (Parlamento Centroamericano), Parlatino (Parlamento Latinoamericano y Caribeño), Parlandino (Parlamento Andino) y el Parlasur (Parlamento del Mercosur)", explicó Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur, integrante de la delegación en la asamblea.Laborde, desde el Palacio San Martín, donde los parlamentarios compartieron un almuerzo con el canciller argentino, Santiago Cafiero, destacó la importancia de la participación: "Hay más de 100 parlamentarios, pocas veces se ha juntado tanta gente".Antes de ese almuerzo tuvo lugar la apertura de la asamblea en el Centro Cultural Kirchner ante un auditorio lleno. Allí tomaron la palabra Óscar Darío Pérez Pineda, presidente del componente latinoamericano del Eurolat; Javier López, presidente del componente europeo, y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina y presidenta del Senado de la Nación.Los discursos se centraron en los principales temas de una agenda con urgencia y la necesidad de reforzar la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea, tanto con Eurolat, como retomando las cumbres entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y Europa sin funcionamiento durante los últimos siete años, como parte de la construcción de lo que López llamó "un mundo multipolar, inclusivo, colorido, con normas, instituciones multilaterales que nos representen a todos".Una agenda con urgenciasLa asamblea tiene tres ejes centrales en agenda, explicó Laborde: "Lo principal es consecuencias de la pandemia y cómo mirar para adelante el mundo, la guerra de Ucrania y Rusia, y la manera imprescindible que tiene de tratarse las consecuencias sociales donde los Estados tendrán que jugar un rol".Acerca del último punto, durante su intervención López señaló la necesidad de "una recuperación económica que tenga en cuenta la dimensión social y cómo la desigualdad ha acabado agravada en estos últimos dos años de pandemia en nuestros países y en el mundo, una desigualdad que no solo nos interpela en términos de justicia, sino que nos interpela para nuestras economías, que nos hace peores economías, más desiguales, y al final acaba tensando a nuestras instituciones".Pérez Pineda, por su parte, señaló el problema de "las grandes deudas públicas de muchos Estados latinoamericanos", que "han dificultado este salto de calidad para una recuperación económica y social", y exhortó "a todos los presentes para que logremos que los órganos multilaterales e internacionales de crédito y los Estados prestantes establezcan políticas de canje o sustitución de la deuda o parte de esta por inversión y desarrollo social".Fernández de Kirchner, quien oficialmente inauguró la sesión, se refirió a las desigualdades y el rol de los Estados: "Las desigualdades no nacen por un orden natural ni ineluctable (…) son el producto de decisiones políticas o de la falta de decisiones políticas", indicó.Además de esos ejes principales, Laborde explicó que existe "una cantidad de temas que tienen que ver con intercambio de experiencias, con impulsar proyectos de qué hacer con la vacunación, se está recomendando que sea gratuita, universal y pública, una cantidad de cuestiones como el tema medioambiental, de género, económico, migratorio, que son compromisos que hacemos en el Eurolat para después llevarlos a los parlamentos regionales y a los parlamentos nacionales".La crisis en UcraniaUno de los temas en agenda es el conflicto en Ucrania. López en su intervención dijo que es "algo que a los europeos nos preocupa mucho".Laborde señaló las diferencias que existen dentro de Eurolat respecto a la situación en Ucrania y la incertidumbre, por el momento, acerca de si habrá una posición común: "Por ahora hay dos posiciones, estamos haciendo un esfuerzo para que haya una posición"."Una posición es una condena muy fuerte, que traen los europeos, traída por el parlamentario [venezolano-español] Leopoldo López Gil, donde no solamente condena a Rusia, sino que condena a los países que no hayan condenado a Rusia, se ha visto como una intromisión a nuestros asuntos: ¿cómo se va a opinar sobre lo que tienen que hacer los Estados?"."Y otra posición, como la nuestra, que condena la intervención, llama al diálogo, y encuadra también el tema en cantidad de situaciones que se vienen dando en Europa, donde la OTAN es una amenaza para varios países y se pone la existencia de la base de la OTAN en Malvinas", explicó Laborde.La polémica en Argentina sobre UcraniaRespecto a la posición argentina sobre la guerra en Ucrania, Laborde señaló en primer lugar la diversidad interna al frente de Gobierno nacional."Me parece natural que haya debate porque somos una fuerza heterogénea, y elegimos ser heterogéneos (…) entonces es natural que haya diferentes posiciones sobre diferentes temas, también en lo internacional".Esas diferencias quedaron de manifiesto en la reciente votación de Argentina favorable a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La misma despertó críticas dentro de la coalición de Gobierno por parte de quienes vieron como equivocado votar a favor de la expulsión de Rusia del organismo internacional.Argentina en contra de excluir a Rusia del G20Sobre la propuesta de EEUU de excluir a Rusia del G20, tema sobre el cual el Gobierno argentino se ha expresado en contra, Laborde expresó: "Separarla del G20 sería una decisión demasiado fuerte, implicaría que necesariamente (...) el G20 no existiría más, con lo cual el multilateralismo, la multipolaridad que nosotros queremos empujar no se daría. El Parlasur también ha tomado una posición en relación a Ucrania, se condena la intervención militar, se llama al diálogo donde se tengan en cuenta todas las partes".Malvinas y la doble vara internacionalEl reclamo argentino sobre las Malvinas estuvo presente en la inauguración de la asamblea de Eurolat, con particular relevancia debido al aniversario de los 40 años de la guerra contra Reino Unido."40 aniversario por el conflicto de la soberanía de las Malvinas: se requiere una solución con respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas", afirmó López durante su intervención en el Centro Cultural Kirchner."Hubo un respaldo fuerte del componente latinoamericano, que es la mitad de Eurolat. Hubo un respaldo interesante, genuino, serio, de Europa también", explicó Laborde."Aparece también en escena la comparación de la situación en Malvinas con lo que sucede en Ucrania. Lo planteó la presidenta del Senado [Cristina Fernández]. Quien la antecedió en el uso de la palabra pidió respeto al derecho internacional, ella dijo 'qué buena idea, qué pena que hay insistencia para que se cumpla en algunas ocasiones y en otras no'"."Hay invasiones que son condenadas y deben serlo, y hay invasiones como la de los ingleses en las Malvinas que son disimuladas, entonces tiene que haber una vara común", expresó.Fernández de Kirchner, durante su intervención, había afirmado: "Hemos denunciado el doble estándar del derecho internacional de las grandes potencias que se creen por encima de los demás (…) Los argentinos vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Tenemos una base de la OTAN a 14.000 kilómetros del Reino Unido diciendo que eso no es territorio argentino".Malvinas, un reclamo histórico y sentido en Argentina, estuvo así en los debates de Eurolat en una asamblea con el desafío de abordar temas de urgencia en un mundo en crisis y transformación.

