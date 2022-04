https://mundo.sputniknews.com/20220414/en-finlandia-se-niegan-a-operar-a-un-jugador-de-hockey-ruso-eso-se-llama-racismo-1124399706.html

En Finlandia se niegan a operar a un jugador de hockey ruso: "Eso se llama racismo"

En Finlandia se niegan a operar a un jugador de hockey ruso: "Eso se llama racismo"

A un joven jugador del equipo de hockey sobre hielo Tolpar se le ha negado una cirugía en una clínica de Finlandia. Desde el hospital, afirmaron que "dejaron... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T11:54+0000

2022-04-14T11:54+0000

2022-04-14T12:09+0000

estilo de vida

⚽ deportes

finlandia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108748/95/1087489534_0:435:4640:3045_1920x0_80_0_0_2af8da2b3edd182885866cfebfde0bbf.jpg

Según contó a los medios Rinat Bashírov, entrenador del club Salavat Yuláev, del que forma parte el Tolpar, el equipo ha colaborado con la clínica desde hace muchos años. Sin embargo, "le llamaron y le dijeron que dejaron de atender a los ciudadanos rusos".Por su parte, el exboxeador y diputado ruso Nikolái Valúev calificó el incidente como "una falta de ética". En un comentario al medio deportivo Championat, subraya que si bien cualquier hospital tiene el derecho de negarle la atención a un paciente, si esto ocurrió por su nacionalidad, "no es más que un atentado contra todas las normas éticas"El expresidente del club de hockey sobre hielo Avangard, Maxim Sushinski, a su vez, se mostró convencido de que el Tolpar tiene todos los motivos para demandar a la clínica.Agrega que "en este caso, no se trata del deporte ni de la política, sino de las cosas humanas, pues no se puede negar el tratamiento médico a una persona enferma", señaló. Además subrayó que las personas que actúan así "dejan de ser humanos".

https://mundo.sputniknews.com/20220409/mujeres-recriminan-a-chanel-actos-de-rusofobia-y-destruyen-sus-bolsas--videos-1124209604.html

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, finlandia