El pan de yuca como alternativa de soberanía alimentaria en Nicaragua

En estos días "santos" para el catolicismo, el trigo y los alimentos secundarios que tienen como base este cereal han incrementado su precio promedio mundial en un 19% entre febrero y marzo, debido al impacto del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas por Occidente a Rusia. Ambos países producen el 30% del trigo en el mundo.Ensayos en OmetepeEn la isla de Ometepe, ubicada en el Gran Lago de Nicaragua —departamento de Rivas, a 103 kilómetros al sur de Managua—, una empresa local ensaya la elaboración de pan a base de harina de yuca en una panadería artesanal de la comunidad de Pull (municipio de Altagracia), considerando el posible reemplazo del trigo ante la escasez y encarecimiento de la harina.Para Jairo Paisano, uno de los representantes de Productos y Derivados Apícolas, S.A. (Prodapsa), la yuca podría convertirse en un sustituto positivo del trigo para la elaboración de pan, dado que la planta es de fácil cultivo en el país centroamericano y su raíz es considerada uno de los alimentos que posibilita la soberanía alimentaria, expresó el empresario en declaraciones a Sptunik."La yuca es fácil de sembrar, se adapta a todos los climas tropicales como el de Nicaragua. Su producción es fácil y es un punto muy importante a favor de Nicaragua [como una de las naciones que intentan tener soberanía alimentaria] que la yuca se podría convertir en un sustituto [del trigo], porque aparte de producirla sabemos cómo transformarla, y eso no se paga. El trigo se importa, por eso Rusia nos regaló toneladas para mantener el precio, pero la harina de yuca nos permitiría bajar la balanza comercial y aumentar nuestra soberanía alimentaria", manifestó Paisano.Alimento común y baratoLa yuca se cultiva los 12 meses del año en Nicaragua, su venta es a bajo costo y el uso de esta raíz es común en la gastronomía local: como guarnición en platillos secos y sopas, para la elaboración de buñuelos. Se conserva hasta para producir una bebida fermentada y es la fiel acompañante del chicharrón de cerdo en el platillo típico local conocido como el Vigorón.María del Pilar Ortiz, propietaria de la panadería de Pull, explica a Sputnik que la elaboración del pan de yuca es igual a la que se hace con harina de trigo. El pan de yuca tiene el mismo costo, es más saludable porque no lleva preservantes y es más sabroso.Falta innovaciónPaisano explicó que la elaboración de la harina de yuca se ha fomentado desde 2004. No obstante, el esfuerzo ha quedado en la localidad ante la limitada innovación y la influencia de la gran industria panificadora a base del trigo importado que es el que domina en Nicaragua."El negocio está en importar. Es más fácil traer el trigo, lo procesan y venden la harina. En el caso de la yuca lo complicado es la logística porque tendrías que traer [importar] mucha o incrementar la producción sobre todo en el Caribe Norte".Un estudio de mercado elaborado por Prodapsa determinó que un posible mercado para la harina de yuca producida en Nicaragua está en Miami (Estados Unidos) y Puerto Rico.

Marcela Rivera

Marcela Rivera

