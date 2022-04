https://mundo.sputniknews.com/20220414/desarrollan-en-rusia-un-sistema-de-curacion-inteligente-de-heridas-1124387657.html

Desarrollan en Rusia un sistema de curación 'inteligente' de heridas

Los científicos de la Universidad estatal de Dubná han creado recubrimientos universales de curación de heridas basados en biopolímeros para el tratamiento de...

ciencia

💗 salud

rusia

dubná

Durante las pruebas, mostró una mayor eficiencia en comparación con los análogos disponibles en 2,5-4 veces. Otra ventaja importante fue la posibilidad de producir un nuevo recubrimiento a partir de materias primas rusas, dijo el servicio de prensa de la Universidad.Para la producción de recubrimientos de cicatrización de heridas, los especialistas de la Universidad han desarrollado una tecnología para obtener oligo y polisacáridos de la serie de pectina, que tienen su propia actividad biológica pronunciada. En el curso de los estudios in vivo los científicos han establecido que la efectividad de los recubrimientos de cicatrización de heridas desarrollados es dos veces superior a los medicamentos similares.Los nuevos recubrimientos se pueden usar en primeros auxilios, intervenciones quirúrgicas y terapia de heridas de diversos orígenes y condiciones, dijo Raísa Gorshkova, catedrática y directora de NOTS Fizjimbiofarm de la Universidad estatal de Dubná.Los investigadores descubrieron que al recubrir la herida, se forma una película resistente que evita que los patógenos entren en la herida, pero no impide el acceso de oxígeno.El uso externo de sustancias desarrolladas tiene un efecto de curación de heridas en todas las fases del proceso de la misma, lo que ayuda a acelerar la curación de heridas de diferentes etiologías en más del doble en comparación con sus contrapartes, señalan los científicos.En su opinión, esto testifica tanto el efecto antiinflamatorio de los recubrimientos como su efecto sobre la actividad celular proliferativa.La Universidad informa que los nuevos medios no requieren una aplicación diaria y no causan dolor en los pacientes, mientras que sus deficiencias se eliminan debido a la acción protectora de los biopolímeros desarrollados por un socio industrial.Además de la respuesta 'inteligente', los autores del desarrollo lo llaman las ventajas de la ausencia de reacciones alérgicas, el aumento de la eficiencia en comparación con los medicamentos comerciales en 2,5-4 veces y el uso de materias primas nacionales.Los estudios se llevaron a cabo junto con MEZON LLC.

dubná

💗 salud, rusia, dubná