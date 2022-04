https://mundo.sputniknews.com/20220414/bielorrusia-permitira-el-paso-sin-visado-a-los-ciudadanos-de-lituania-y-letonia-1124400787.html

Bielorrusia permitirá el paso sin visado a los ciudadanos de Lituania y Letonia

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia permitirá la entrada sin visado a su territorio a los ciudadanos de Lituania y Letonia a partir del 15 de abril, informó el... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Según el texto, "en el contexto de las restricciones a largo plazo por coronavirus, los ciudadanos de los países vecinos de la Unión Europea no pueden visitar a sus familiares en Bielorrusia debido a la falta de visados"."En vista de estas circunstancias, así como del enfoque de las fiestas religiosas ortodoxas y católicas, las autoridades del país han concedido el derecho a la entrada, salida y estancia sin visado en Bielorrusia a los ciudadanos de Letonia y a los no ciudadanos de Letonia y Lituania", subraya.También indica que en esta categoría de llegadas se puede visitar la zona fronteriza sin permiso, y recordó que todos los ciudadanos extranjeros deben presentar el seguro médico, la tarjeta verde si viajan en automóvil, y el certificado de vacunación contra el coronavirus o un test PCR negativo.El Comité Estatal de Fronteras explicó a la agencia Sputnik que la decisión sobre la entrada sin visado a Bielorrusia se aplica a todos los ciudadanos de Lituania y Letonia, y no solo a aquellos que tienen familiares en el país.

