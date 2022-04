https://mundo.sputniknews.com/20220414/aun-con-dudas-ecuador-podria-dejar-las-mascarillas-1124425233.html

Aún con dudas, Ecuador podría dejar las mascarillas

Aún con dudas, Ecuador podría dejar las mascarillas

QUITO (Sputnik) — Tras una exitosa campaña de vacunación que empezó el año pasado y una disminución sostenida de los contagios del COVID-19, el próximo mes... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T21:00+0000

2022-04-14T21:00+0000

2022-04-14T21:00+0000

américa latina

ecuador

covid-19

pandemia de coronavirus

coronavirus en américa latina

mascarillas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121833215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a20d29a5afba8e966c31f44f65c0a17.jpg

Los datos positivos hacen prever a muchos sectores que el Gobierno de Guillermo Lasso liberará del uso de mascarillas, como ya lo han hecho otros países en la región.Según los últimos datos oficiales, al momento la ocupación de camas hospitalarias es del 5% y en unidades de cuidados intensivos 13% para pacientes COVID, con tendencia a la baja.Adicionalmente, de cada 100 pruebas que se realizan en laboratorios públicos y privados, apenas cinco resultan positivas, lo cual según las autoridades de salud pudiera ser un signo de que el COVID-19 estaría en camino de convertirse en endémico.PreocupaciónEn Ecuador parecen haber quedado atrás definitivamente los duros momentos del 2020, cuando en abril de ese año el país experimentó lo peor de la pandemia, y decenas de muertos permanecían por días en sus casas, en la ciudad costera de Guayaquil (oeste), a la espera de que las autoridades sanitarias retiren los cuerpos de la zona que llegó a ser el centro de la pandemia en el país.Sin embargo, expertos se preguntan si los ecuatorianos en realidad están protegidos y pueden ir dejando atrás las mascarillas o tienen una población vulnerable, que resultaría afectada y podría generar en el futuro rebrotes preocupantes."Hay que analizar las cosas basados en evidencia científica y muy calmadamente (…). Es falso pensar que estamos totalmente protegidos con las vacunas; hemos visto que la efectividad de la vacuna ante el ómicron y su sublinaje Ba.2 es insuficiente", dijo el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), Daniel Simancas, en un webinar organizado por Diario El Universo junto con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el portal Código Vidrio y el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME).Algunos bajan la guardiaAunque el uso de tapabocas aún es obligatorio, hay quienes bajaron la guardia y ya no la usan en lugares abiertos."Yo solo la uso en sitios cerrados y con mucha gente, si hasta a los restaurantes ya vamos y ahí adentro no usamos mascarillas; ya es hora de que se quite la obligación", dijo, a Sputnik, Lucía Reina, una profesional que trabaja en el centro financiero de Quito y cuando sale del trabajo ya no usa mascarilla.Expertos señalan que tanto en el mundo en general como en Ecuador, en particular, la prevención está quedando en el olvido, ante las cifras alentadoras de la baja de contagios y la casi inexistente mortalidad de quienes dan positivo al otrora temido virus."Si antes éramos cautos, prudentes y teníamos miedo, ahora parece que es todo lo contrario, y aunque aún se sabe poco del virus, ya casi nadie se cuida", comenta un maestro jubilado, de 68 años, quien dice a Sputnik que él continuará usando mascarilla por lo menos hasta fin de año, aunque el Gobierno libere de esa obligación "porque no sabemos si vendrá otra variante mortal".La forma cómo envistió hace un par de meses el ómicron alrededor del mundo hace pensar que el maestro no está tan alejado de la realidad, pero tras dos años de uso obligado del tapabocas y millones de pérdidas económicas que la pandemia generó, cada vez hay más presión por retornar a la normalidad, sin aforos y sin mascarillas.Enfermedades respiratoriasMédicos locales comentan que en Ecuador los consultorios atienden un gran número de personas con síntomas de problemas respiratorios, pero a diferencia de hace uno o dos años ya no se realizan las pruebas para detectar el COVID. En su lugar toman antigripales pues la alta vacunación ayuda a que ya no haya mortalidad extrema.La vacunaciónMientras el Gobierno sigue llamando a los ecuatorianos para que completen su plan de vacunación, con la tercera dosis e incluso para que se inoculen con la cuarta, los números positivos en cuanto a reducción de infecciones parecen influir en la decisión de muchas personas de no relajarse y de no ponerse la tercera o cuarta dosis.En mayo se sabrá la decisión gubernamental final sobre el retiro de mascarillas en lugares públicos, medida que muchos claman, aunque nadie sabe si el COVID-19 en realidad llegará a convertirse en endémico y dejará a todos retomar la normalidad que regía en todo el mundo hasta antes del inicio de la pandemia.El porcentaje de ecuatorianos que tienen las dos dosis es de casi 83% de la población objetivo, mientras que unos 5,5 millones ya se aplicaron la tercera dosis.El país andino también empezó ya la aplicación de la cuarta dosis para las personas que tienen 50 años de edad y que fueron vacunadas hace 5 meses con la tercera dosis, así como a las personas que tienen inmunodepresión y a personal sanitario y quienes trabajan en otros sectores estratégicos.Hasta el momento Ecuador acumula casi 900.000 casos positivos desde el inicio de la pandemia y 25.292 fallecimientos.

https://mundo.sputniknews.com/20220318/ecuador-elimina-restricciones-de-aforos-ante-baja-de-contagios-de-covid-19-1123329016.html

https://mundo.sputniknews.com/20220331/como-afecto-a-nuestro-habla-el-uso-del-tapabocas-1123853588.html

https://mundo.sputniknews.com/20220412/ecuador-exige-certificado-de-tercera-dosis-de-vacuna-anti-covid-para-servicios-no-esenciales-1124326668.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, covid-19, pandemia de coronavirus, coronavirus en américa latina, mascarillas