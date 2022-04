https://mundo.sputniknews.com/20220413/yuri-gagarin-el-nombre-que-eeuu-quisiera-olvidar-1124350653.html

Yuri Gagarin, el nombre que EEUU quisiera olvidar

Yuri Gagarin, el nombre que EEUU quisiera olvidar

El 12 de abril, día en que, en 1961, un vuelo a la órbita terrestre del cosmonauta ruso Yuri Gagarin dio comienzo a la era espacial, es una fecha de inmensa... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T12:49+0000

2022-04-13T12:49+0000

2022-04-13T12:49+0000

qué pasa

cosmonáutica

yuri gagarin

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124350554_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6d6190b10e236b6c4cb5ff94d76a78b0.jpg

Yuri Gagarin, el nombre que EEUU quisiera olvidar Yuri Gagarin, el nombre que EEUU quisiera olvidar

Washington no logra ocultar su rabia ante el hecho de que fue Rusia quien inscribió su nombre en la historia de la conquista del espacio y, de hecho, siempre ha intentado borrar este 'insoportable' episodio de la memoria de la comunidad internacional, una labor en la que sí ha logrado prosperar, tal y como se desprende de las declaraciones a Sputnik de Serguéi Yemeliánov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, un prestigioso centro docente que, desde el año 2007, no deja de ampliar su cooperación con América Latina en el ámbito de educación espacial.De hecho, Washington siempre ha intentado borrar este 'insoportable' episodio de la memoria de la comunidad internacional, una labor en la que sí ha logrado prosperar, tal y como se desprende de las declaraciones a Sputnik de Serguéi Yemeliánov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, un prestigioso centro docente que, desde el año 2007, no deja de ampliar su cooperación con América Latina en el ámbito de educación espacial."Cuando llegamos por primera vez a Latinoamérica para presentar nuestros programas de educación espacial, descubrimos que nuestras contrapartes ni siquiera imaginaban que el primer hombre en salir al espacio fuera un ruso, Yuri Gagarin, algo que nos obligó a llevar a cabo una cierta labor para que supieran hechos, como que los primeros desarrollos en el campo de la exploración espacial fueron realizados por nuestro gran científico Konstantín Tsiolkovski", comunicó.En 2020, por ejemplo, al Departamento de Estado de EEUU se le 'olvidó' mencionar el nombre de Yuri Gagarin en una publicación sobre el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El objetivo de esta celebración anual, proclamada por la ONU en 2011 en homenaje a la misión solitaria de Gagarin, es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.En su pagina en ruso, el Departamento de Estado norteamericano recordó que el primer vuelo espacial tripulado ocurrió el 12 de abril de 1962, pero no nombró a la persona que lo realizó. "No destacar esto es desinformación y un truco vil de la época de las posverdades", afirmó al respecto la Cancillería rusa.La presente campaña de cancelación de Rusia librada en Occidente bajo el pretexto del conflicto de Ucrania le desató las manos por completo a Washington para deshacerse del odioso nombre del cosmonauta ruso. No es casualidad, en este contexto, la actitud adoptada por La Fundación Espacial, organización estadounidense que eliminó el nombre de Yuri Gagarin de un evento programado para este mes de abril, argumentando que la decisión fue tomada "en vista de los acontecimientos mundiales actuales"."El legendario cosmonauta Yuri Gagarin se ha visto envuelto en el impulso global para castigar todo lo ruso en medio de la crisis de Ucrania, a pesar de haber muerto hace más de medio siglo", constató el portal 101noticias.com. A su vez, el presidente de la Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, señaló que el incidente forma parte de la campaña de EEUU para "reescrbir la historia".Una campaña en la que participa con entusiasmo la prensa dominante, al tiempo que medios como la cadena TeleSUR sí que preservan la memoria histórica. En un artículo para homenajear la hazaña de Gagarin, el canal también recuerda a mujeres que han marcado historia en los vuelos espaciales. "De las poco más de 500 personas que han estado en el espacio, solo el 13% han sido mujeres, dentro de las que destacan las cosmonautas Valentina Tereshkova, Svetlana Savotskaja y Yelena Kondakova", recuerda el medio.La compañía rusa Liftfund, por su parte, celebró una subasta dedicada al 61 aniversario del primer vuelo al espacio, que incluyó fotos de Gagarin, el primer hombre en volar al espacio; un álbum de fotos de boda de Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta; los primeros juguetes relativos al espacio y "otras rarezas únicas, testimonios de los albores de la conquista del espacio", señala la agencia EFE.En declaraciones a Sputnik, Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, el primer vuelo al espacio de un ser humano, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, constituyó "el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad".En este contexto, subrayó que no solamente se trata del gran impulso que significó "la conquista del espacio" para el desarrollo tecnológico mundial –particularmente en el área espacial–, sino también de su aporte al derecho."No hacía muchos años había terminado la Segunda Guerra Mundial y el planeta se encontraba en pleno período de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre dos sistemas políticos y económicos, y también en el deseo o en la intencionalidad de cada uno de esos países y sistemas políticos por imponerse en el mundo. Se sabía que la conquista del espacio podría perfectamente llevar a otra guerra en determinado momento. Sin embargo, las potencias enfrentadas producen una declaración de principios jurídicos que debe regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Es la Resolución 28 de las Naciones Unidas que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, el de 13 de diciembre de 1963, y allí se plantean ya los principios sobre los cuales se debe legislar y reglamentar la actividad en el espacio ultraterrestre. Y desde ese momento se habla, por ejemplo, de una serie de cosas que son tan importantes como que hasta el momento, hasta el día de hoy, continúan perdurando y continúan siendo los principios y pilares del derecho espacial, como son precisamente el uso pacífico, la cooperación y la no agresión desde el espacio ultraterrestre", apuntó Rey Córdoba.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

cosmonáutica, yuri gagarin, eeuu, rusia, аудио