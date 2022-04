https://mundo.sputniknews.com/20220413/uruguay-entre-superar-la-pandemia-y-el-exodo-de-turistas-hacia-argentina-1124370875.html

Uruguay, entre superar la pandemia y el "éxodo" de turistas hacia Argentina

Conversamos con el subsecretario del Ministerio de Turismo sobre las expectativas de esta Semana Santa o de Turismo en el país. En otro orden, el Gobierno de Chile buscará declarar inexpropiables los fondos de pensión de los trabajadores. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Uruguay, entre superar la pandemia y el "éxodo" de turistas hacia Argentina Conversamos con el subsecretario del Ministerio de Turismo sobre las expectativas de esta Semana Santa o de Turismo en el país. En otro orden, el Gobierno de Chile buscará declarar inexpropiables los fondos de pensión de los trabajadores. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Uruguay no pedirá declaración jurada de COVID-19 para ingresar al territorio hasta el lunes 18 de abril inclusive. El objetivo de la medida es agilizar el ingreso en Migraciones y evitar largas esperas en la Semana Santa o de Turismo.El procedimiento es para ingresos terrestres y fluviales mientras que los aeropuertos sí requieren de la declaración jurada.El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a En Órbita que el Gobierno "ha tomado precauciones pero se viene la prueba de fuego: el regreso masivo, de uruguayos y el ingreso de extranjeros, en especial por los puentes”, previsto a partir del jueves y hasta el lunes 18 inclusive.Este día es feriado nacional tras correrse el del 19 de abril, fecha patria (Desembarco de los 33 Orientales). Esto, según Monzeglio, hace que “la Semana de Turismo en Uruguay sea 'la más larga del mundo'. Las expectativas son altas”, en el sector comercial y turístico.Al inicio de esta Semana Santa o de Turismo hubo hasta ocho kilómetros de fila de vehículos hacia Argentina por la localidad de Fray Bentos. Varios viajeros demoraron hasta 14 horas en cruzar el río Uruguay por el puente General San Martín.El subsecretario del Ministerio de Turismo explicó que las demoras fueron responsabilidad de Migraciones de Argentina.Monzeglio además se refirió a la situación económica en Argentina. Producto de la diferencia cambiaria, el país vecino se ha convertido en el destino favorito de los uruguayos."Argentina ha sido privilegiada por la visita de uruguayos. Muchas personas, de forma intempestiva, tomaron sus vehículos y partieron. Esto generó dificultades por los embotellamientos, dado que algunos no tomaron precauciones como llenar la declaración jurada para ingresar a ese país y comprar el seguro COVID-19 requerido", dijo Monzeglio.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la postura de Rusia al considerar "infundadas" las declaraciones de ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Y además el Gobierno de Chile buscará declarar inexpropiables los fondos de pensiones de los trabajadores.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

