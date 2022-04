https://mundo.sputniknews.com/20220413/putin-niega-que-rusia-vea-el-artico-como-un-terreno-para-intrigas-geopoliticas-1124350452.html

Putin niega que Rusia vea el Ártico como un terreno para intrigas geopolíticas

Putin niega que Rusia vea el Ártico como un terreno para intrigas geopolíticas

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia ve el Ártico como una oportunidad para desarrollar una cooperación estable, y no como un terreno para desencadenar intrigas... 13.04.2022, Sputnik Mundo

Putin denunció que varias empresas extranjeras no cumplen con sus obligaciones relacionadas con los suministros destinados a la zona, en particular, por la ruptura de las cadenas productivas que promueven ciertos países "hostiles" a Rusia.El presidente señaló que en la situación actual eso crea problemas, pero Rusia cuenta con los recursos necesarios "para encontrar rápidamente unas soluciones alternativas" y, a largo plazo, "fortalecer aún más nuestra independencia de los factores externos".Putin ordenó a todos los departamentos del Gobierno relacionados con el Ártico que organicen "el trabajo de manera competente y rápida, principalmente, para proporcionar alimentos y medicamentos, combustible, materiales de construcción, equipamiento a los habitantes de los territorios árticos, los trabajadores temporales, las empresas e instalaciones sociales de la región".Según el mandatario, para resolver los problemas del Ártico, deben desarrollarse nuevos medios de transporte, incluidos los ferrocarriles.Putin recordó que la región, donde viven cientos de miles de ciudadanos de Rusia, concentra todas las esferas relacionadas con la seguridad del país, tales como la ecología, los recursos, la rama técnica, militar y política."Actualmente, tomando en cuenta todo tipo de restricciones y la presión de las sanciones, debemos prestar una atención especial a todos los proyectos y planes relacionados con el Ártico. No deben posponerse, no se deben dejar sin atención, sino que, por el contrario, hay que responder a los intentos de contener nuestro desarrollo con un aumento al máximo del ritmo del cumplimiento de las tareas actuales y futuras", recalcó el líder ruso.

