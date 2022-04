https://mundo.sputniknews.com/20220413/ministro-de-energia-ruso-admite-un-posible-precio-de-petroleo-de-hasta-150-el-barril-1124340842.html

Ministro de Energía ruso admite un posible precio de petróleo de hasta $150 el barril

Ministro de Energía ruso admite un posible precio de petróleo de hasta $150 el barril

MOSCÚ (Sputnik) — Un precio del petróleo de hasta 150 dólares por barril es posible, declaró el ministro de Energía de Rusia, Nikolái Shulguínov. 13.04.2022, Sputnik Mundo

"Un precio del petróleo entre 80 y 150 dólares por barril es posible en principio, pero nuestra tarea no es adivinar cuánto costará el petróleo, sino garantizar el funcionamiento de la industria petrolera. Estamos dispuestos a vender petróleo y productos petrolíferos a países amistosos a cualquier precio", dijo en una entrevista con el periódico Izvestia.El ministro indicó que es difícil hacer pronósticos en la incertidumbre actual, especialmente con el comportamiento poco constructivo de los políticos occidentales respecto a la situación.Los precios del crudo se sitúan actualmente entre 100 y 105 dólares el barril; el precio máximo del índice de referencia del Brent alcanzó los 139 dólares el 7 de marzo en medio de los riesgos geopolíticos.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para, según dijo, "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Así, la Unión Europea impuso restricciones que prohíben comprar, importar o transferir carbón y otros combustibles fósiles sólidos a la UE si se originan en Rusia o se exportan desde Rusia, a partir de agosto de 2022.Las restricciones de la UE a las importaciones de petróleo y gas de Rusia no se aplican hasta ahora, pero los políticos europeos hacen de vez en cuando llamamientos similares. Estados Unidos ya impuso un embargo a los suministros energéticos rusos, a excepción del uranio. No obstante, Rusia afirma que podrá desviar sus suministros a mercados alternativos, como el asiático.

