México espera a 13 millones de turistas en una Semana Santa con luz verde sanitaria

México espera a 13 millones de turistas en una Semana Santa con luz verde sanitaria

La cartera federal de Turismo anunció un plan para recibir a 10,2 millones de turistas nacionales, esto es, 78% del turismo local. Los tres millones de visitantes extranjeros completan el 22% restante.La ocupación hotelera promedio esperada es superior al 75% en los principales destinos para los visitantes, pero en los balnearios estelares ya supera el 85% en la temporada que va del 9 al 24 de abril.En los 150 kilómetros de la Riviera Maya de playas blancas y aguas color turquesa en la costa este de la península de Yucatán, desde Cancún hasta Tulúm, la ocupación hotelera será casi total, y ya registra el 90%. Allí no es recomendable improvisar una escapada.Lo mismo ocurre con el antiguo puerto de Veracruz y la ciudad colonial San Cristóbal de las Casas, en el sureste, que superan el 95% en sus habitaciones.Esas caravanas de turistas gastarán en sus vacaciones unos 140.000 millones de esos, es decir unos 7.000 millones de dólares que desempolvarán a las cajas registradoras de los operadores de restaurantes, hoteles, y centros de recreación, aventuras y descansos.Playa y solCuatro emblemas de los destinos de playa comenzaron a llenarse desde el domingo 10: Cancún, frente el Caribe mexicano, y Los Cabos, en la imponente península de Baja California (noroeste): las dos joyas del turismo del país latinoamericano.Dos puertos luchan por mantener su atractivo: Acapulco y Vallarta. Pero los estados donde están enclavados en las costas del Pacífico son sinónimo de violencia: Guerrero y Jalisco, respectivamente.El entusiasmo está al tope en la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que aglutina a más de 250 gremios de operadores de la llamada "industria sin chimeneas".Antes de la pandemia, en 2019 la industria turística generaba 11 millones de empleos directos e indirectos y representaba alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. Esta Semana Santa puede ser el punto de inflexión.Primavera multicolorLas dos semanas de asueto para todos los estudiantes del país coinciden con la primavera boreal, con tórridas temperaturas que hacen estallar en todos los colores los árboles florales a pesar de la sequía, como las jacarandas, las bugambilias, y los flamboyanes.Las grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey también atraen el turismo con sus ofertas culturales, culinarias y la ausencia del agobiante tráfico, que desaparece para permitir caminar entre sus plazas, jardines y bulevares arbolados, o visitar museos que permanecieron cerrados durante dos años.La principal festividad católica revive las tradiciones de siglos en sus magníficos templos barrocos construidos desde el siglo XVI, con alfombras artísticas para las masivas procesiones solemnes.Solo en la capital, los operadores turísticos esperan un consumo de unos 300 millones de dólares.La recuperación ya había comenzado el año pasado, y el indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico de México se recuperó a casi 25% interanual al cierre del año 2021.El turismo internacional creció durante dos décadas en el país latinoamericano, hasta alcanzar el sexto lugar mundial, y 2022 podría ser el año en que vuelvan a presentarse los niveles previos a la pandemia.En todo 2021, el país latinoamericano recibió a casi 15 millones de turistas internacionales vía aérea, superior en 75% a 2020, según el instituto de estadísticas.Los tres millones de extranjeros que llegarán esta Semana Santa es casi la quinta parte de ese total .Sin embargo, la cifra quedó un 25% por debajo de los casi 20 millones registrados en 2019.Turistas alarmadosPero ningún turista extranjero es ajeno a la violencia del crimen organizado que sufre la segunda economía latinoamericana desde hace unos 15 años.Las autoridades de EEUU recomendaron no viajar a cinco de los 32 estados de la federación mexicana, algunos conocidos por su belleza geográfica.En 11 entidades más la embajada les pide que "reconsideren los planes de visita", y en 14 recomiendan "extremar las precauciones".Solo Campeche, con una ciudad colonial amurallada en las costas del Golfo de México e imponentes sitios arqueológicos maya, y Yucatán merecen consejos de rutina para turistas extranjeros.No es casual que el 29 de marzo pasado un estruendo desencadenó escenas de pánico y despliegue de fuerzas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Cancún.Las autoridades no encontraron indicios balísticos y la investigación arrojó una falsa alarma que le dio la vuelta al mundo: en su prisa por abordar su avión un turista derribó tres anuncios y el estrépito desencadenó una estampida.Son los pequeños inconvenientes de turistear en México, que no siempre terminan en un simple susto.

Víctor Flores García

