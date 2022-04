https://mundo.sputniknews.com/20220413/la-vicepresidenta-argentina-cuestiona-el-doble-estandar-de-las-grandes-potencias-1124373655.html

La vicepresidenta argentina cuestiona el doble estándar de las grandes potencias

BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, cuestionó las diferentes varas de medir que imperan en el status quo internacional...

"Hemos denunciado el doble estándar del derecho internacional de las grandes potencias que se creen por encima de los demás países", sostuvo ante 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe.Al referirse a los 40 años de la Guerra de Malvinas, Fernández de Kirchner señaló como una gran idea que los países deban circunscribirse "al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas", pero lamentó que es "una idea que no se cumple"Al respecto, la presidenta del Senado observó que "de los cinco países que conforman con silla permanente y derecho a veto el Consejo de Seguridad de la ONU, todos, salvo China, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional".La vicepresidenta puso de ejemplo la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, y destacó el valor de la coherencia."Tenemos una base de la OTAN a 14.000 kilómetros del Reino Unido diciendo que eso no es territorio argentino", recordó durante la sesión anual de la EuroLat.Estado y desigualdadAl referirse al COVID-19, la vicepresidenta aseguró que "la pandemia no ha hecho más que acentuar la desigualdad" durante el simposio de EuroLat, que llevaba por lema: "Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz"."Las desigualdades no nacen por un orden natural, ni ineluctable", sino que "son el producto de decisiones políticas o de la falta de decisiones políticas", afirmó durante este encuentro de legisladores de Europa y América Latina, que se celebra cada año desde 2006.En ese marco discursivo, la presidenta del Senado se preguntó qué tipo de Estado se necesita "para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con los Estados que hoy gobiernan el mundo".Al respecto, la vicepresidenta aseguró que el período de menor desigualdad fue el que se extendió desde 1945, tras la II Guerra Mundial, hasta la caída del Muro de Berlín.Ese sentido común, creado por el neoliberalismo, "era que el Estado no era responsable de tu vida, eres libre, decidís si tenés trabajo, y si no tenés trabajo es porque no te lo merecés", añadió.Pero la pandemia "vino a reinstalar la idea del Estado"."¿Alguien se ha preguntado qué hubiera sido de la vida de todos nosotros si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, cuidando a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, para que pudiéramos salvarnos?", planteó.Bajo este análisis, la presidenta del Senado aseguró que el que cree "que el Estado no sea importante en la vida de las personas, o es un necio o es un cínico".Durante su discurso, Fernández de Kirchner también criticó el Poder Judicial, que "muchas veces es cooptado por intereses económicos", mientras que "los poderes económicos nunca son juzgados", siguió.La Asamblea Parlamentaria EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, creada en junio de 1999 durante una cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.Las sesiones de EuroLat, organismo creado en 2006, se desarrollan este año en Buenos Aires desde el 11 y hasta el 14 de abril.Entre los 75 miembros que integran el EuroLat, hay representantes del Parlamentos Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, y el Parlamento del Mercosur.

