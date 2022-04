https://mundo.sputniknews.com/20220413/la-onu-conflicto-de-ucrania-pone-en-marcha-un-posible-circulo-vicioso-de-inflacion-1124362793.html

La ONU: conflicto de Ucrania pone en marcha un posible círculo vicioso de inflación

NACIONES UNIDAS (Sputnik) — El conflicto en Ucrania está poniendo en marcha un potencial círculo vicioso de inflación y estancamiento, afirmó el secretario... 13.04.2022, Sputnik Mundo

Agregó que "el informe también muestra que existe una correlación directa entre el aumento de los precios de los alimentos y la inestabilidad social y política. Nuestro mundo no puede permitirse esto. Tenemos que actuar ahora".Además, añadió que alrededor de 1.700 millones de personas han estado muy expuestas a interrupciones en el suministro de comida y energía en el marco del conflicto en Ucrania.La ONU dio a conocer el martes un informe sobre la repercusión de la pandemia de COVID-19 y de la operación militar de Rusia en Ucrania en la economía mundial.Según el informe, el Producto Interno Bruto per cápita del 20% de los países en desarrollo del mundo no regresará a finales de 2023 a los niveles económicos previos a 2019.

