La 'Cárcel del Pueblo', usada por la guerrilla uruguaya, es reabierta con polémica | Fotos

Sputnik recorrió la 'Cárcel del Pueblo', el lugar que los tupamaros uruguayos utilizaron hasta 1972 para hacer secuestros políticos y que luego fue centro de... 13.04.2022

A 50 años de su descubrimiento, el Gobierno uruguayo habilitó las visitas al sitio conocido como la 'Cárcel del Pueblo', como se conoce a las instalaciones que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la guerrilla urbana que operó en Uruguay hasta 1972, utilizó para realizar secuestros políticos.Sputnik participó de una de las primeras visitas que el Ministerio de Defensa uruguayo habilitó el recinto para ser visitado por todos los ciudadanos a partir de abril de 2022. Para ello, los interesados deben inscribirse a través de un correo electrónico y esperar que se les asigne una fecha de visita. Las recorridas se realizarán el cuarto sábado de cada mes y en grupos de no más de cinco personas, que tendrán un máximo de 20 minutos para recorrer el lugar.A pesar de encontrarse en el céntrico barrio Cordón de Montevideo, la casa que funcionó como centro de detención clandestino puede pasar inadvertida para la mayoría de los uruguayos. La larga puerta junto al número 1190 y los graffitis en las paredes poco diferencian la entrada de otras casas de la calle Juan Paullier.Sin embargo, adentro el tiempo parece detenido. La casa está absolutamente vacía en su interior, como consecuencia de que, desde que el Ejército irrumpió en ella en 1972, permanece bajo la órbita del Ministerio de Defensa. A pesar de que los propietarios legítimos de la casa —Zulema Arena y José Luis Porras— reclamaron por ella tras el retorno de la democracia en Uruguay en 1985, la Justicia uruguaya mantuvo la casa en propiedad del Estado, sin indemnizar a sus dueños.La pareja tenía conexiones con el MLN y cedió a los tupamaros el sótano de su casa. Entrevistada por el medio uruguayo La Diaria en 2014, Arena recuerda que compraron la casa en 1963 y vivieron allí con sus hijas y empleadas domésticas, incluso luego de unirse a la organización clandestina en 1970. El movimiento de la casa era el de cualquier familia y ningún vecino sospechaba que debajo había una actividad oculta.Aquel artículo recuerda, además, que el primer uso de la "cárcel" fue, en realidad, ocultar a una veintena de prisioneros que se habían fugado de la Cárcel de Punta Carretas en septiembre de 1971, cuando 111 reclusos —la mayoría de ellos tupamaros y entre los que se encontraban, entre otros, José 'Pepe' Mujica— se escaparon de la que por entonces era la mayor cárcel de Uruguay.¿Cómo funcionaba la 'Cárcel del Pueblo' de los tupamaros?Cuando todavía era utilizada por los tupamaros, la planta baja de la casa funcionaba como la de cualquier familia. La clave estaba en el garaje, donde la tapa de un desagüe escondía un pasaje subterráneo de no más de un metro de alto que conecta con los tres calabozos en los que el grupo guerrillero mantenía secuestrados a personas que consideraba de valor estratégico.Dos nombres quedaron especialmente asociados al lugar: Ulysses Pereira Reverbel y Carlos Frick Davie. El primero había sido presidente de la empresa estatal de energía eléctrica, desde donde mantuvo confrontaciones con los sindicatos de trabajadores. El segundo, había sido ministro de Ganadería entre 1968 y 1969, cuando renunció por discrepancias con el entonces presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972).Los dos fueron secuestrados en 1971 y pasaron más de un año en cautiverio en los calabozos que ahora el Ministerio de Defensa uruguayo permite visitar y que aún están señalizados con carteles con los nombres de Pereira Reverbel y Frick y fotografías de ellos mismos. En los tres calabozos —uno no está identificado con ningún detenido en particular— aún hay catres desvencijados con viejos colchones de polifón.La 'cárcel', lúgubre incluso en la actualidad, disponía de un precario sistema de ventilación, una vasija que servía como retrete para los detenidos, un fregadero y una cucheta —sin mayores comodidades que la de los secuestrados— destinada a los "guardias".Los dos detenidos fueron liberados el 27 de mayo de 1972 tras un operativo del Batallón Florida del Ejército uruguayo, que irrumpió en la casa durante la madrugada y detuvo a cuatro personas, entre ellas las dos mujeres que, en ese turno, hacían de carceleras.A pesar de que solo está documentado el paso de Pereira Reverbel y Frick Davies por el lugar —otros detenidos por la guerrilla estuvieron en otros sitios—, para las Fuerzas Armadas uruguayas la caída de la "Cárcel del Pueblo" es reivindicada como un símbolo de la caída de los tupamaros y recordada anualmente en actos de retirados militares.Paradójicamente, la dictadura uruguaya que comenzó en 1973 utilizó las mismas instalaciones como centro clandestino de detención y lugar de torturas a detenidos en el marco de la denominada Operación Morgan, cuyo objetivo fue el exterminio del Partido Comunista y la Unión de Juventudes Comunistas y que continuó en forma intermitente hasta 1983.La polémica "restauración histórica" sobre la dictaduraDesde que se anunció su reapertura, el ministro de Defensa uruguayo, Javier García, sostuvo que las visitas apuntaban a contraponer la historia del sitio a las denuncias sobre torturas, desapariciones y ejecuciones realizadas por la dictadura cívico-militar uruguaya entre 1972 y 1983.Para la senadora de la coalición de izquierda Frente Amplio Silvia Nane, la medida fue apuntó, efectivamente, a "poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil""El ministro de Defensa Nacional de todos los uruguayos y las uruguayas está validando, con su accionar, que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado", afirmó en entrevista con La Diaria, denunciando que dentro de la coalición de Gobierno existe una intención de "restauración histórica" del discurso público sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya.García respondió a través de Twitter, señalando que "la 'cárcel del pueblo' es una expresión del brutal terrorismo que asoló la democracia".

