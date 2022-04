https://mundo.sputniknews.com/20220413/la-asamblea-de-ecuador-tramitara-el-14-de-abril-el-veto-del-ejecutivo-a-ley-del-aborto-por-1124374796.html

La Asamblea de Ecuador tramitará el 14 de abril el veto del ejecutivo a Ley del Aborto por Violación

La Asamblea de Ecuador tramitará el 14 de abril el veto del ejecutivo a Ley del Aborto por Violación

QUITO (Sputnik) — La presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador, Guadalupe Llori, convocó para este 14 de abril al pleno del organismo para que... 13.04.2022, Sputnik Mundo

La sesión se realizará a las 18:00 local (23:00 GMT) de manera presencial, en la sede del Legislativo, en la capital del país.El 12 de abril, la Corte Constitucional (CC) rechazó por improcedente una solicitud del parlamento de conocer la objeción parcial presentada por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por supuestos vicios de inconstitucionalidad.En su dictamen, la CC señaló que la Asamblea no tiene competencia para calificar la naturaleza del pronunciamiento presidencial y por ese motivo no puede hacer un control previo de constitucionalidad.El organismo también advirtió que los plazos establecidos para la tramitación del proyecto de ley siguen en marcha.El 15 de abril vence el plazo de 30 días que tienen los legisladores para pronunciarse sobre 61 objeciones realizadas por el presidente de la República al proyecto aprobado por la Asamblea el pasado 17 de febrero.El tema más polémico tiene que ver con el tiempo máximo para permitir la interrupción del embarazo como resultado de una violación.La objeción del Ejecutivo fija en 12 semanas el límite para poder acceder a un aborto en caso de violación para las mujeres, niñas y adolescentes sin distinción.En tanto que la Asamblea estableció el límite en 12 semanas para quienes viven en zonas urbanas y hasta 18 para niñas, adolescentes y mujeres residentes en áreas rurales o comunidades indígenas.Entre otros, un punto que también genera críticas dentro del Legislativo está relacionado con los requisitos para acceder al aborto por violación: que la víctima (o su representante legal, en el caso de menores de edad) suscriba una declaración juramentada sobre la agresión.Para la ratificación del texto aprobado por la Asamblea se requiere una mayoría de 92 votos, mientras que para allanarse a la objeción del Ejecutivo son necesarios 70.En caso de no llegar a un consenso, la normativa entrará en vigor, con los cambios realizados por el jefe de Estado, por la figura legal del ministerio de la Ley.

