El presidente mexicano sale fortalecido tras referéndum revocatorio

El presidente mexicano sale fortalecido tras referéndum revocatorio

Luego de la realización del referéndum revocatorio convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que el mandatario obtuvo un fuerte... 13.04.2022, Sputnik Mundo

El presidente mexicano sale fortalecido tras referéndum revocatorio

AMLO, como se conoce al presidente mexicano por las siglas de su nombre, recibió el apoyo de poco más del 90% de los votantes, en una jornada donde se impuso el abstencionismo, al solo participar cerca del 18% de los 92 millones de ciudadanos que conforman la Lista Nominal de Electores, según cifras aportadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).Es la primera vez que se lleva a cabo una consulta de revocación de mandato de un presidente de la República. Si bien es un ejercicio perfectible, "se sienta un buen precedente para que en lo sucesivo sean los mexicanos los que, con base en la evaluación de la gestión de un presidente, puedan determinar si sigue o no su mandato", añadió. En este marco, mientras López Obrador muestra su aprobación popular, "la oposición no fue capaz de movilizar a la población a tal grado de rechazar al presidente", indicó.La oposición mexicana está carente de propuestas alternativasEn lo concerniente a la coyuntura política, "se ve claramente que el partido en el poder se está consolidando, ya que no sólo mantiene la mayoría en la cámara de diputados, sino que también la mayoría de las gobernaturas de México", expresó. Sin embargo, "no hay otra figura al interior de Morena que tenga ese liderazgo del presidente", sostuvo. En el caso de la oposición, "lo único que han hecho es criticar, pero no han presentado propuestas sólidas ni renovación de sus cuadros", concluyó Noyola.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el economista argentino Agustín Kozak, con quien dialogamos sobre la propuesta de dolarizar la economía argentina para combatir la inflación.¿Argentina volverá a apostar por la dolarización?La idea de dolarizar la economía argentina volvió a la agenda del debate político como una herramienta para combatir la inflación. Sin embargo, sus críticos entienden que la medida conlleva muchos riesgos y que puede arrastrar a los países que la toman a crisis económicas. Al respecto, "este tema se puede analizar desde dos dimensiones: desde un punto de vista práctico, si es factible y a qué costos; y desde un punto de vista valorativo, si conviene o no esa medida para un país como la Argentina", indicó.Al respecto, "en una economía con alta inercia inflacionaria, un shock de esta magnitud sería un canto a la hiperinflación, por lo que lejos de espantar el fantasma inflacionario, esta medida tendería a exacerbarlo", aseveró Kozak. En lo referente a lo valorativo, "la dolarización es inviable e indeseable a la vez", concluyó el economista argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre la importancia de los procesos de cooperación internacional en el marco del impacto de la revolución tecnológica y científica de los últimos años.Festival internacional de cineEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con María José Santacreu, quien es la coordinadora general de Cinemateca Uruguay. Con ella dialogamos sobre la edición 40 del "Festival cinematográfico internacional del Uruguay", el cual es organizado por Cinemateca, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, el INCAU y la Intendencia de Montevideo.

