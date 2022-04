El presidente de Perú no hará cambios en el Gabinete Ministerial como salida a crisis política

"Siempre el presidente ha dicho que todos los ministros estamos en evaluación y es él quien toma las decisiones en el momento que las deba tomar, yo ayer [por el 11 de abril] me he reunido con él y no me ha comunicado esa intención [de hacer cambios en el Gabinete]", dijo Boluarte, también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en rueda de prensa desde Lima (centro).