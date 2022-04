https://mundo.sputniknews.com/20220413/el-presidente-de-colombia-solicita-extender-la-mision-de-verificacion-de-onu-1124380780.html

El presidente de Colombia solicita extender la Misión de Verificación de ONU

El presidente de Colombia solicita extender la Misión de Verificación de ONU

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó que se extienda la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T22:21+0000

2022-04-13T22:21+0000

2022-04-13T22:21+0000

américa latina

colombia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094306492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a54fc1424cc80c396d576c38eeb5a7.jpg

Asimismo, afirmó que desde el Gobierno no se quiere una "verdad ideológica" sino que "genuina"."Queremos una verdad genuina y no una verdad ideológica ni una verdad política, ni tampoco una verdad sesgada, sino una verdad que se base en hechos, indiscutible y que, también, se basa de que tiene que contribuir a unir a la sociedad y no dividirla, para construir y no destruir. Esas son las expectativas que tenemos", afirmó el mandatario.El presidente pidió que "se reconozcan todos los crímenes contra la Fuerza Pública" e indicó que unos 400.000 oficiales "han sufrido los crímenes más horrendos que podamos imaginar".La Comisión de Consolidación de la Paz es un órgano asesor intergubernamental que ofrece apoyo a los esfuerzos para lograr la paz en países afectados por conflictos.El 12 de abril, el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió al Gobierno investigar el operativo militar en Puerto Leguízamo (sur), en el que fallecieron 11 personas, incluyendo a un gobernador indígena, que las autoridades dicen eran guerrilleros.Asimismo, Ruiz Massieu presentó el más reciente informe de la Misión de Verificación en presencia del presidente.Destacó el proceso de reincorporación a la vida civil y su participación en proyectos productivos y emprendimientos económicos, pero advirtió que la violencia continúa siendo una de las principales dificultades para que las personas firmantes de la paz consoliden su proyecto de vida.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, onu