https://mundo.sputniknews.com/20220413/el-nuevo-gobierno-de-pakistan-podria-rehacer-los-lazos-con-eeuu-1124336206.html

El nuevo Gobierno de Pakistán podría rehacer los lazos con EEUU

El nuevo Gobierno de Pakistán podría rehacer los lazos con EEUU

Pakistán tiene un nuevo primer ministro, y esto podría ser un buen augurio para que el país del sur de Asia retomara una economía más saludable y sus... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T00:56+0000

2022-04-13T00:56+0000

2022-04-13T01:07+0000

internacional

cnbc

asia

pakistán

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124337282_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c84e994eb1a6a796df9c3466e1fcb2ba.jpg

El 11 de abril, el Parlamento de Pakistán eligió a Shehbaz Sharif como el nuevo primer ministro del país, pocos días después de que su predecesor, Imran Jan, fuera derrocado en una moción de censura. En lo que un observador llamó la "afirmación de la democracia", la medida no fue inevitable en un país donde ningún primer ministro ha cumplido un mandato completo.Los observadores quedaron sorprendidos de que el todopoderoso Ejército de Pakistán, que ha gobernado el país durante décadas organizando golpes de Estado, se quedara en los cuarteles.Una decisiva intervención del poder judicial fue la siguiente sorpresa. El Tribunal Supremo de Pakistán dictaminó que el Gobierno de Imran Jan debía enfrentarse a una moción de censura que había intentado bloquear. Jan finalmente perdió el voto de confianza reprogramado en las primeras horas del domingo y fue destituido de su cargo.En su primer discurso, Sharif, de 70 años, dijo que tenía la intención de remodelar Pakistán como un "paraíso" para las inversiones, al tiempo que anunció un aumento en el salario mínimo.El camino por delante de Sharif no es fácil, dijo a CNBC Iqbal Singh Sevea, director del Instituto de Estudios del Sur de Asia en la Universidad Nacional de Singapur.Pakistán está en su rescate número 23 del FMI. La economía del país está bajo la presión del aumento de la inflación, de más del 10 % este año, en medio de la escalada de los precios del petróleo crudo y otros productos básicos después de la guerra en Ucrania."Bajo su supervisión, es probable que Pakistán negocie otro préstamo con el FMI y deberá comprometerse con reformas estructurales y generar más ingresos fiscales", dijo Sevea. "La tarea es aún más difícil dado que deberá hacerlo sin que parezca que está recortando subsidios e yendo en contra de las políticas de bienestar".Sharif es una figura conocida a nivel internacional, según James Schwemlein, director sénior de Albright Stonebridge Group, con sede en Washington, quien destacó su reputación como administrador capaz.Shehbaz Sharif dirigía la provincia más grande de Pakistán, Punjab. Lo hizo en gran parte desarrollando un efecto muy positivo con los negocios. Fue responsable de importantes inversiones en infraestructura. Es bien conocido por todos los interlocutores internacionales, ya sean estadounidenses o chinos, dijo.India, en particular, estará prestando atención a la nueva Administración. Es probable que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en Pakistán proporcione una oportunidad para que Nueva Deli mejore las relaciones con su vecino, dijo a CNBC el exsecretario de Relaciones Exteriores de India, Shashank.La "afirmación de la democracia" de Pakistán brindaría una "apertura para avanzar en las relaciones bilaterales", dijo."Pero la prueba serán las señales del Gobierno de Sharif y su Ejército todopoderoso", agregó Shashank. "El Ejército de Pakistán está desesperadamente interesado en construir relaciones con Estados Unidos", dijo.La prioridad clave para el nuevo Gobierno sería arreglar los lazos con Washington, dijeron analistas.Jan había utilizado su alegato tantas veces repetido de un complot de EEUU para sacarlo del poder para bloquear el voto de censura contra su Gobierno. Afirmó que EEUU estaba molesto por la percepción de que Pakistán bajo su mando se había acercado a Rusia y China.Jan se había apartado de la tradicional postura del establishment proestadounidense para seguir una política exterior marcadamente diferente, y abrazó los proyectos de la Franja y la Ruta de China, dijo Schwemlein a Asia Squawk Box de CNBC.Llamando a su antagonismo a los EEUU 'peligroso' para Pakistán, le dijo a CNBC el 11 de abril: "El sueño de Pakistán es poder exportar a China. La realidad de Pakistán es que exportan a EEUU y Europa".La fortuna económica de Pakistán se ha relacionado en gran medida con el mantenimiento de relaciones positivas con Occidente, pero Jan "actuó en contra de eso", dijo Schwemlein. Es probable que el nuevo gobierno de Sharif se alinee más estrechamente con EEUU.Pakistán había cultivado lazos tanto con EEUU y China como una forma de superar su dilema de seguridad y mantener su equilibrio de poder con India, según Shibani Mehta, analista de investigación de Carnegie India."Debido a su historia con EEUU y China, Pakistán los necesita más de lo que ellos lo necesitan”, dijo Mehta. “Estados Unidos mostró poco interés por involucrarse en disputas regionales. Las motivaciones de China están ancladas principalmente en una cautela compartida hacia una historia de guerra con India e intereses comerciales en Pakistán", dijo.Pero Sevea señaló que no importa quién llegue al poder, será el Ejército el que seguirá teniendo una voz importante en la política exterior de Pakistán."Dadas las preocupaciones dentro del Ejército sobre las críticas de Imran Jan a las relaciones de Pakistán con EEUU y la afirmación del jefe del Ejército sobre la importancia de la relación con EEUU, es probable que Sharif intente volver a equilibrar los dos", dijo.

https://mundo.sputniknews.com/20220412/putin-felicita-a-shehbaz-sharif-por-su-eleccion-como-nuevo-primer-ministro-de-pakistan-1124311969.html

https://mundo.sputniknews.com/20220410/ex-primer-ministro-de-pakistan-insta-a-luchar-contra-conspiracion-extranjera-1124232682.html

asia

pakistán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cnbc, asia, pakistán, eeuu