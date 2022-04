https://mundo.sputniknews.com/20220413/el-gran-error-de-america-latina-frente-al-conflicto-de-ucrania-1124360723.html

El gran error de América Latina frente al conflicto de Ucrania

El gran error de América Latina frente al conflicto de Ucrania

Los países de América Latina que se dejan llevar por la estrategia antirrusa de EEUU y sus aliados cometen un error, donde lo prudente sería guiarse por su...

El gran error de América Latina frente al conflicto de Ucrania El gran error de América Latina frente al conflicto de Ucrania

"En general, cuando acontece algo en las relaciones internacionales, visto desde Latinoamérica, lo primero que tenemos que referirnos es a nuestra propia historia y a nuestra propia experiencia. Entonces, nosotros vemos que frente a conflictos que han sucedido en los países más desarrollados, o conflictos en otras partes del mundo, lo primero que hay que hacer es adoptar una posible neutralidad, porque esa es una posición de la prudencia. Luego hay que analizar la cuestión, analizar de qué se trata, y actuar acorde al mejor interés que sirva a la negociación, a la paz, a la fuerza de los organismos internacionales que puedan contemplar todas las partes en conflicto", manifestó Calcagno, quien durante su rica trayectoria ostentó cargos como senador, diputado, y embajador de Argentina en Francia, entre otros."Ser neutro hoy desde América Latina es ser soberano y escuchar también las razones que tengan que decir todos los actores", subrayó el experto, al denunciar que la prensa dominante sólo da la versión de Occidente, donde todas sus noticias, sobre todo las de la operación especial rusa en Ucrania, son "profundamente antirrusas, en muchos casos inexactas, o directamente mentiras", sin que, por ejemplo, se diga nada del genocidio contra la población rusa de Donbás desde el año 2014, cuando se impuso en Kiev un régimen golpista, o de la expansión de la OTAN hacia el Este hasta constituir un peligro mortal para Rusia.Citando la frase de que 'la política internacional es la carta de presentación del Estado', Calcagno insistió en que las naciones no pueden "ceder bajo ninguna circunstancia a presiones" externas "por más poderosas que sean", permitiendo que otros países las embarquen "en historias en las que no tenemos nada que ver".Al referirse al caso particular de Argentina –cuyas autoridades se sumaron a la condena en la ONU de la operación especial rusa en Ucrania y votaron a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de este organismo–, el experto enfatizó que cada vez que este país suramericano "abandonó su posición neutral, de respeto, y de igualdad entre las naciones", le "fue mal".En este contexto, citó entre otros ejemplos la participación de Argentina en la Guerra del Golfo a través del envío de dos buques, lo cual le trajo al país "los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina", que se llevaron la vida de más de 100 personas entre ambos actos terrorista.Asimismo, Calcagno también se mostró en desacuerdo con alinearse con la OTAN en unas circunstancias en las que uno de sus miembros, el Reino Unido, ocupa las Islas Malvinas, "parte del territorio nacional" argentino."Me pregunto: ¿alguna vez algún soldado ruso disparó a un soldado argentino? ¿Alguna vez Rusia ha derribado aviones argentinos o hundido naves argentinas? Entonces, me parece que, por lo menos, por una cuestión de mínima prudencia, neutralidad y respeto, lo que se hace en estas cosas es abstenerse, porque si sacamos a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cómo vamos a hacer para escucharla? ¿Cómo vamos a hacer para negociar? Se invalida esa institución y eso es muy grave", señaló el experto.Además, afirmó que alejarse de Rusia constituiría un nuevo golpe a la economía argentina que ya fue afectada por la pandemia, teniendo en cuenta factores como "inversiones rusas importantes en sectores como el de ferrocarriles", al tiempo que el gigante euroasiático también provee al país de fertilizantes.Por último, el diplomático constató que se ha creado una situación en la que "los foros internacionales que se crearon para resolver políticamente los conflictos, reniegan de su tarea", al tiempo que se deja de lado a los diplomáticos profesionales", algo que ya está teniendo consecuencias muy nefastas a nivel global, en particular, en las "economías nacionales", así como en el panorama político internacional, donde se observan tendencias como "el renacimiento de la extrema derecha".

