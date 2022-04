https://mundo.sputniknews.com/20220413/analista-venezolano-sanciones-contra-rusia-tendran-efecto-domino-en-economia-mundial-1124370356.html

Analista venezolano: sanciones contra Rusia tendrán efecto dominó en economía mundial

Analista venezolano: sanciones contra Rusia tendrán efecto dominó en economía mundial

CARACAS (Sputnik) — Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania provocarán un efecto dominó... 13.04.2022

Rusia inició el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El exprofesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) opinó que estas medidas fueron diseñadas por EEUU para afectar a los ciudadanos y provocar el derrocamiento del Gobierno del país sobre el cual son impuestas."Ellos lo disfrazan de que están dirigidas contra el Gobierno, en realidad están utilizando la manipulación mediática para disfrazar sus verdaderos objetivos contra el pueblo (…) El provocar el hambre, el corte del suministro de alimentos, medicinas y de otros productos que necesitan esos países, buscan provocar una revuelta popular que termine por derrocar a esos gobiernos", comentó.El experto recordó que países como Venezuela, Cuba e Irán también sufren la imposición de sanciones por no doblegarse ante Estados Unidos.EscasezDesde que se recrudeció el conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de los fertilizantes en el mercado internacional se disparó, producto de las sanciones que enfrenta Rusia.Actualmente, Rusia se ubica como el tercer productor de fertilizantes nitrogenados del mundo, esto debido a la importancia que desempeña el gas para la fabricación de este producto, un recurso con el que cuenta la nación euroasiática en grandes cantidades.En ese sentido, Tajeldine indicó que las sanciones también afectan a los países que impusieron las sanciones con el objetivo de doblegar a Rusia.El presidente ruso afirmó el martes que las sanciones no podrán aislar a su país y reafirmó que la operación militar especial lanzada en Ucrania alcanzará sus objetivos.No obstante, Tajeldine manifestó que Estados Unidos y Europa cometieron una "estupidez" al intentar afectar a Rusia."Creo que pensaron que iban a doblegar al Gobierno ruso, al presidente Vladímir Putin, y creo que cometieron la estupidez más grande de la historia, no se trataba de un país pequeño al que ellos podían desequilibrar al Gobierno, se trata de Rusia, una potencia económica, militar, con una historia grande y profunda", subrayó.ONULa Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) suspendió el 7 de abril a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.En ese sentido, el analista consideró que con esa decisión la ONU quedó desacreditada."Es algo muy peligroso que queda desacreditada las Naciones Unidas a pesar de que se construyó como un órgano multilateral para evitar conflictos mayores, pero cuando se utilizan estos instrumentos a favor de promover el conflicto contra una potencia militar como es Rusia, queda cuestionada su legitimidad histórica, su razón como instrumento en razón de la paz", indicó.Estados Unidos y sus aliados impulsaron la medida en relación con las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de "montaje escenificado".El 3 de abril las autoridades ucranianas y los medios de comunicación difundieron un video filmado en la ciudad de Bucha, en el cual a lo largo de una carretera aparecen cadáveres de presuntas víctimas.El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar el video, pues dijo se trata de una falsificación y un montaje para "tergiversar la imagen de los militares rusos".Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el presidente Vladímir Putin.

