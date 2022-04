AMLO se dirige a los cabilderos: "No nos van a doblar ni con su cochino dinero"

"No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México", agregó en la conferencia matutina de este miércoles 13 de abril.