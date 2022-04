https://mundo.sputniknews.com/20220413/ambicioso-estudio-israeli-indica-como-controlar-la-poblacion-felina-callejera-finalmente-1124348538.html

Ambicioso estudio israelí indica cómo controlar la población felina callejera, finalmente

Ambicioso estudio israelí indica cómo controlar la población felina callejera, finalmente

TEL AVIV (Sputnik) — En Israel se estima que viven unos dos millones de gatos, y su población va en aumento, miles de ciudadanos los alimenta y cuida, otros... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T12:29+0000

2022-04-13T12:29+0000

2022-04-13T12:35+0000

estilo de vida

castración

gatos

israel

💬 opinión y análisis

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124349113_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_6f179a7686a10bfca6abefb3adcf43b9.jpg

El aumento del número de gatos callejeros que deambulan libremente es un paisaje común en diferentes lugares del mundo, e Israel no es la excepción, aunque en sus calles la situación es muy visible: se estima que hay dos millones de gatos callejeros en el país, y unos 240.000 de ellos se encuentran solo en Jerusalén.A pesar de que los gatos callejeros son considerados una de las especies más invasoras del mundo que representan un riesgo para la salud de los humanos, destruyen un gran número de vida silvestre y no gozan de bienestar, en Israel se cuentan muchísimas personas amantes de los gatos que los alimentan, cuidan, adoptan y tratan de mejorarles la vida. Lo cual indigna a los no amantes de los gatos…Un panorama muy común en Israel es ver tazones de agua y comida para gatos o sobras de carne en las calles de todo el país, y hay algunos ailurófilos (amantes de los gatos) fanáticos que gastan cientos o incluso miles de shekels al mes dejando comida regularmente en estaciones de alimentación para gatos."Les compro comida no basura, o sea, cara, refuerzos vitamínicos, si lo necesitan los llevo a la veterinaria y, mira, son los gatos con el pelaje más brillante del barrio".De acuerdo con las autoridades veterinarias, alrededor de un tercio de las mascotas domésticas israelíes (en su mayoría gatos) han sido rescatadas de las calles, mientras que solo alrededor del 20% son adoptadas en refugios de animales.¿Castración?El estudio dirigido por el profesor Eyal Klement y la doctora Idit Gunther, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicado en la revista PNAS bajo el título "La reducción de la población de gatos itinerantes requiere castración de alta intensidad en la contigüidad espacial para mitigar los efectos compensatorios", demostró la importancia de implementar una política de castración continua e intensiva de los gatos callejeros en toda una ciudad para controlar el crecimiento desmesurado de su población.El método de control de población más popular hasta la actualidad se le conoce como TNR (por las siglas en inglés de trap-neuter-return, atrapar-castrar-devolver). De acuerdo con esta técnica, ayuntamientos y otros servicios atrapan a los gatos, los llevan a castrar y los devuelven al mismo lugar, teniendo en cuenta que son animales territorialistas.Aunque este método se ha implementado en varias partes del mundo, el profesor Klement explicó que, "su eficacia es controvertida a la hora de reducir las poblaciones de gatos y no existen pruebas sólidas sobre su eficacia para reducir las molestias relacionadas con los gatos o mejorar su bienestar".Castración con sistemaLos investigadores centraron su estudio, el mayor llevado a cabo hasta ahora en el mundo, en la ciudad central de Rishon Lezion y probaron diferentes métodos de control de la población durante 12 años, distribuidos en tres períodos de cuatro años.En la primera etapa no hubo intervención de la población. En la segunda, los investigadores organizaron un programa intensivo de castración de gatos en la mitad de los 50 barrios de la ciudad, mientras que las zonas restantes sirvieron como un grupo de control en el que los gatos se quedaron sin ninguna intervención. En el último período, la castración se aplicó a toda la población de gatos de la ciudad.Los investigadores descubrieron que la castración en solo la mitad de los barrios de la ciudad no logró reducir la población de gatos. Además, señalaron que la razón de este hallazgo inesperado, fue la migración de gatos no castrados a la zona.No obstante, en la tercera etapa, se alcanzó una reducción anual del 7% de la población de gatos, pero se observó un aumento de rebote en el número de gatitos, probablemente debido a un aumento en su supervivencia debido a la falta de competencia con los gatos castrados y menos agresivos.Según el estudio, el método ideal es garantizar que el 70% de las poblaciones de gatos callejeros se castren continuamente. Y para eliminar el efecto rebote, Klement sugirió que, paralelamente a la campaña TNR, se debería controlar la alimentación de los gatos."Esto se puede lograr estableciendo estaciones de alimentación en lugares acordados y prohibiendo la alimentación en otras áreas públicas; ya que esto garantiza que los gatos se alimenten adecuadamente y además se podría implementar fácilmente una política de castración capturando a los gatos cuando vengan a alimentarse", concluyó Klement.

https://mundo.sputniknews.com/20220110/un-mundo-donde-las-mascotas-viven-mejor-que-los-pobres-1120146442.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/estas-son-las-multiples-ventajas-de-esterilizar-a-tu-perro-o--gato--1122145149.html

https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-gobierno-israeli-al-rescate-de-los-gatos-callejeros-1117578783.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dahiana Cusnir

castración, gatos, israel, 💬 opinión y análisis, oriente medio