Acuerdo argentino-boliviano por gas y litio evidencia "fortaleza política ante el mundo"

El economista boliviano Mike Gemio destacó a 'Contante y Sonante' la importancia del acuerdo que su país alcanzó con Argentina para vender gas y producir litio.

En su reciente visita a Argentina, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández "tiene garantizado el suministro de gas", tal como lo hicieron el año pasado.Arce acordó con Fernández el envío de 14 millones de metros cúbicos para este año. "Cuando se trata de un hermano, se da lo que se tiene y no lo que sobra", apuntó el mandatario boliviano.En caso de un incremento en la producción de los yacimientos bolivianos, Argentina "tendrá prioridad", adelantaron los gobiernos.Entrevistado por Contante y Sonante, el economista boliviano Mike Gemio indicó que se trata de un acuerdo "muy importante" para Bolivia pues "la venta de gas es el ítem número uno en los ingresos nacionales".Las negociaciones entre Buenos Aires y La Paz involucran a Brasil. El gigante sudamericano firmó un contrato con el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) que la administración Arce considera "contrario a los intereses del pueblo boliviano".Por lo tanto, la intención del Estado Plurinacional es "negociar con Brasilia para alcanzar un contrato satisfactorio", según el experto.Gemio sostuvo que la apuesta de la Administración de Arce es a "hacer Justicia, no solo sobre las acciones de orden económico que se tomaron en el pasado, sino además con las más de 30 muertes que hubo producto de un Gobierno [de Áñez] belicoso y agresivo"."El contrato con Brasil es una de las tantas acciones económicas que ha dañado a la economía, donde además se sobre endeudó a la nación y se nombró personal en empresas estratégicas carente de capacidad para gestionar, entre otras cosas", recordó.Para el entrevistado, "esta nueva etapa de la negociación con Brasil que plantea Arce tiene argumentos técnicos, legales y económicos a ser comprendidos por Bolsonaro y el pueblo brasileño para llegar a una solución donde ambos países también ganen", sentenció.En el acuerdo alcanzado entre Bolivia y Argentina también se destaca el capítulo del litio. Allí los dos Ejecutivos suscribieron un memorándum de entendimiento para avanzar en la investigación científico-tecnológica en dicha área."Por un lado, esta unión mostrará una cierta fortaleza política ante el mundo", apuntó Gemio. Y además "este ejercicio, primero en lo tecnológico y luego en lo político, ayudará a que los recursos que se generen queden en poder y beneficio de los pueblos boliviano y argentino", concluyó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

