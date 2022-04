https://mundo.sputniknews.com/20220412/video-una-fragata-rusa-destruye-un-dron-ucraniano-cerca-de-crimea-1124298138.html

Video: una fragata rusa destruye un dron ucraniano cerca de Crimea

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video de la destrucción de un dron ucraniano Bayraktar por una fragata de la Flota del mar Negro cerca de la... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T11:53+0000

2022-04-12T11:53+0000

2022-04-12T11:53+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

En las imágenes se puede ver el lanzamiento consecutivo de dos misiles guiados antiaéreos desde el lanzador Shtil del buque.La aeronave ucraniana se encontraba a 30 kilómetros de la fragata y estaba explorando las acciones de los buques de la Flota del mar Negro, así como las posiciones costeras y terrestres de los equipos de combate de las Fuerzas Armadas rusas situadas en Crimea y en el sur de Ucrania.El politólogo Alexéi Podberezkin indicó a Sputnik que esta es una evidencia de que a Ucrania no le importa cuánto armamento bélico sacrifique para lograr sus objetivos militares.El experto agregó que la costa occidental de Crimea y la región de Sebastopol son las zonas en las que se producen provocaciones con mayor frecuencia, incluidas las violaciones no solo del espacio aéreo, sino también del marítimo."Todas las fragatas rusas están equipadas con el sistema Shtil, para [este sistema] el Bayraktar no es ni siquiera un objetivo, sino solo una chispa. Esto demuestra que fue una provocación deliberada destinada a mantener artificialmente la tensión. No hay nada más que puedan hacer", concluyó.

ucrania

2022

