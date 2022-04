Seis veces en las que Ucrania trató de presionar a México por el conflicto con Rusia

"No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes social al presidente Trump como no estoy de acuerdo con el hecho que se censure a medios de comunicación de Rusia y de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad", respondió el mandatario el pasado 1 de marzo ante la pregunta de Sputnik