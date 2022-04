https://mundo.sputniknews.com/20220412/registrador-colombiano-senala-diferencia-de-un-millon-de-votos-en-elecciones-1124314645.html

Registrador colombiano señala diferencia de un millón de votos en elecciones

américa latina

colombia

elecciones

Vega reconoció a Noticias RCN que en "más de un millón de votos puede variar el preconteo y el escrutinio".Brindó ese dato al ser criticado por la aparición de más de 300.000 votos a favor del Pacto Histórico (izquierda); sin embargo, dijo que no todas las papeletas son por la coalición de izquierda, por lo que hay que ver cómo se distribuyen.Vega señaló que no fue una falla técnica "sino de los jurados" y dijo que el problema provino de 23.000 mesas que realizaron mal el formulario.Vega aclaró que "no hubo fraude" y que "la voluntad popular está protegida".El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) pidió el 6 de abril una revisión internacional de los sistemas informáticos que fueron utilizados en las elecciones primarias y legislativas del 13 de marzo, informó la prensa local.El CNE cree que hubo diferencias entre el conteo previo y el escrutinio y que existieron fallas en los sistemas destinados a la inscripción de cédulas y de información al votante en las últimas elecciones.El 13 de marzo los colombianos votaron para escoger a los congresistas para el próximo cuatrienio, así como los candidatos presidenciales oficiales de las principales coaliciones políticas: derecha (Federico Gutiérrez), izquierda (Gustavo Petro) y centro (Sergio Fajardo).

colombia

