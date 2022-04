https://mundo.sputniknews.com/20220412/putin-imposible-quedar-de-brazos-cruzados-ante-genocidio-de-kiev-en-donbas-durante-ocho-anos-1124318987.html

Putin: imposible quedar de brazos cruzados "ante genocidio de Kiev en Donbás durante ocho años"

Putin: imposible quedar de brazos cruzados "ante genocidio de Kiev en Donbás durante ocho años"

Putin afirma que Ucrania, Bielorrusia y Rusia somos un solo pueblo. La verdad oculta en Occidente de lo que pasa en Ucrania se abre paso en medios franceses... 12.04.2022

octavo mandamiento

el día de la cosmonáutica

ucrania

yuri gagarin

eeuu

argentina

rusofobia

Putin: imposible quedar de brazos cruzados "ante genocidio de Kiev en Donbás durante ocho años" Putin: imposible quedar de brazos cruzados "ante genocidio de Kiev en Donbás durante ocho años"

Putin: "Ucrania, Bielorrusia y Rusia somos un solo pueblo"Este 12 de abril, Día de Cosmonáutica en que se conmemora el 61º aniversario del primer vuelo al espacio del soviético Yuri Gagarin, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó el cosmódromo Vostochni, en el Lejano Oriente ruso, donde no solo habló de temas espaciales, sino que también realizó importantes declaraciones sobre Ucrania.En una reunión con un grupo de empleados del cosmódromo Vostochni, y acompañado por su par bielorruso, Alexandr Lukashenko, y el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, Putin reafirmó que la operación militar especial de Rusia en Ucrania alcanzará sus objetivos. Asimismo, enfatizó que era imposible permanecer de brazos cruzados ante el genocidio que Kiev había estado practicando durante casi ocho años en Donbás y acusó a Occidente de haber estado alimentando el ultranacionalismo en Ucrania.El mandatario ruso reconoce también que lo que ocurre hoy en día en Ucrania puede calificarse como "tragedia", ya que los ucranianos, rusos y bielorrusos son pueblos hermanos.Yuri Gagarin, el nombre que EEUU quisiera olvidarEl 12 de abril, día en que, en 1961, un vuelo a la órbita terrestre del cosmonauta ruso Yuri Gagarin dio comienzo a la era espacial, es una fecha de inmensa alegría para toda la humanidad, excepto unas pocas naciones, sobre todo EEUU, país que no logra ocultar su rabia ante el hecho de que fue Rusia quien inscribió su nombre en la historia de la conquista del espacio.De hecho, Washington siempre ha intentado borrar este 'insoportable' episodio de la memoria de la comunidad internacional, una labor en la que sí ha logrado prosperar, tal y como se desprende de las declaraciones a Sputnik de Serguéi Yemeliánov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, un prestigioso centro docente que, desde el año 2007, no deja de ampliar su cooperación con América Latina en el ámbito de educación espacial:"Tengo fe en que muchos pedirán perdón por dejarse llevar por la campaña de rusofobia"Un ataque vandálico perpetrado en Buenos Aires contra la principal iglesia ortodoxa rusa en Argentina, donde unos desconocidos profanaron su fachada con grafitis de odio hacia el gigante euroasiático y su presidente, Vladímir Putin, ha vuelto a poner de relieve el ambiente que afronta en estos momentos la comunidad rusa en el exterior.Un ambiente que no es homogéneo en diferentes países, donde el caso de Argentina resalta por la madurez de su pueblo que no se deja llevar por la campaña antirrusa y exhibe su apoyo y solidaridad ante los incidentes de estigmatización y discriminación, según verificó a Sputnik la Dra. Tamara Yevtushenko, coordinadora de los Cursos Oficiales de ruso en Argentina.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

