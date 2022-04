https://mundo.sputniknews.com/20220412/protestas-del-sector-audiovisual-de-argentina-ponen-en-jaque-a-funcionario-de-gobierno-1124308820.html

Protestas del sector audiovisual de Argentina ponen en jaque a funcionario de Gobierno

BUENOS AIRES (Sputnik) — El cineasta Luis Puenzo, director del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales de Argentina, se reunirá con el... 12.04.2022, Sputnik Mundo

"Si me tengo que ir, me iré", aseguró durante una entrevista con la radio AM750.Una concentración convocada por representantes de la industria audiovisual frente a la sede del INCAA en la ciudad de Buenos Aires el pasado 11 de abril terminó con enfrentamientos con la Policía de la Ciudad, que reprimió la protesta y detuvo a dos personas.El Ministerio de Cultura aseguró, en un comunicado difundido en la noche del 11 de abril, que todos los trabajadores tenían "derecho a expresar sus reclamos libremente" sin que eso implicara "enfrentamientos de ningún tipo con las fuerzas de seguridad".El Ministerio de Cultura adelantó que, en diálogo con representantes gremiales, colectivos de la industria y miembros del Consejo Asesor, se dará comienzo "a una nueva etapa".Por tal motivo, Puenzo será recibido este 12 de abril a las 16.00 hora local (19.00 GMT) por el ministro de Cultura.Una de las principales causas por las que se reclama su dimisión es la continuidad del Plan de Fomento establecido por el Gobierno anterior "que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA (la zona metropolitana que abarca la ciudad y los 40 municipios adyacentes de la provincia homónima (este))", según explicó en un comunicado el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura.Los representantes del sector también cuestionan que el titular del INCAA no estableciera "ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos".Tampoco "se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área", reclamaron desde el colectivo.La Ley de Fomento, sancionada en diciembre de 2017 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), estableció un plazo de vencimiento para la asignación de fondos que sostienen las producciones cinematográficas, el cual llega a su término el 31 de diciembre de este año.El INCAA es un organismo público y autárquico bajo la órbita del Ministerio de Cultura responsable de la promoción y regulación de la actividad cinematográfica en el país.

