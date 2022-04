https://mundo.sputniknews.com/20220412/mexico-reporta-2-heridos-de-origen-hispano-entre-victimas-de-tiroteo-en-nueva-york-1124323402.html

México reporta 2 heridos de origen hispano entre víctimas de tiroteo en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de México, Marcelo Ebrard, reportó dos heridos de origen hispano entre al menos 15 personas heridas en un tiroteo... 12.04.2022, Sputnik Mundo

"Me reporta Jorge Islas, cónsul en Nueva York, que son 15 los heridos en el tiroteo de esta mañana. Dos de ellos, en atención médica, son hispano parlantes y se encuentran fuera de peligro. En cuanto sea posible conoceremos su nacionalidad. Nuestra solidaridad con las víctimas", escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.Un funcionario de Nueva York informó que son 16 pacientes atendidos por servicios de socorro, 10 con heridas de bala y cinco en estado crítico después del tiroteo en la estación del metro neoyorkino de Brooklyn.Un sospechoso prófugo usaba una máscara de gas y un chaleco naranja de los que utiliza el sector de la construcción, dijo el canal NBC New York.Islas dijo por su parte que la representación diplomática mexicana tiene presencia con su equipo de protección "en cada uno de los hospitales en donde se encuentran los heridos, para el caso de que algún familiar requiera información o apoyo consular".El diplomático agregó que "no hay confirmación aún de que tengamos algún mexicano afectado".El consulado mexicano abrió todos los canales de comunicación para ofrecer todo el apoyo necesario en esa ciudad, una de las que tiene una importante comunidad de mexicanos integrada por unos 38 millones de personas inmigrantes, 10 millones de ellas indocumentadas."Me encuentro con el equipo de protección en el lugar de los hechos. Por el momento no hay reporte de decesos de miembros de nuestra comunidad", dijo Islas en sus cuentas de redes sociales.La policía neoyorkina pidió a los habitantes de esa urbe evitar el área de la calle 36 y la cuarta avenida en Brooklyn.El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que el sospechoso no ha sido identificado y que las autoridades desconocen el motivo del atacante en este momento.

