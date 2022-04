https://mundo.sputniknews.com/20220412/lula-promete-un-ministerio-de-los-pueblos-indigenas-si-gana-las-elecciones-1124322205.html

Lula promete un ministerio de los pueblos indígenas si gana las elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) prometió crear un ministerio dedicado a los pueblos indígenas en su... 12.04.2022, Sputnik Mundo

"No es posible gobernar el país apenas dentro de una sala en el Palacio del Planalto [la sede del Gobierno]; para hacer una política para los pueblos indígenas, hay que visitar territorios y aldeas, y necesitaremos un ministerio de los pueblos indígenas, liderado por un indígena, no por un blanco como yo", afirmó Lula en sus redes sociales.El líder de la izquierda remarcó que los pueblos indígenas tienen derecho a reivindicar en lo que creen y no deben ser objeto de violencia por ello."Este país tiene mucha tierra y no es necesario destruir territorios indígenas para hacer minería ilegal o plantar alimentos", zanjó.El expresidente brasileño estuvo en el Campamento Tierra Libre de Brasilia, que reúne a miles de indígenas de todas las regiones del país.Durante el encuentro, se reunió con la coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) Sonia Guajajara y otros activistas, que le hicieron saber sus demandas y le entregaron una carta con sus necesidades más urgentes.

