https://mundo.sputniknews.com/20220412/este-sera-el-impacto-de-la-situacion-de-ucrania-en-iran-y-la-india-segun-jalife-rahme-1124306923.html

Este será el impacto de la situación de Ucrania en Irán y la India, según Jalife-Rahme

Este será el impacto de la situación de Ucrania en Irán y la India, según Jalife-Rahme

La deposición del primer ministro de Pakistán, Imran Kahn, podría ser un mensaje político contra la India y su líder, Narendra Modi, al no replegarse en favor... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T16:26+0000

2022-04-12T16:26+0000

2022-04-12T16:26+0000

internacional

joe biden

narendra modi

la india

casa blanca

pakistán

irak

rusia

afganistán

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120565258_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_0131ab6dda4243bc1641731235aef163.jpg

La situación en Ucrania, además de exhibir una estrategia de Washington de debilitar a Rusia como hizo con la Unión Soviética en Afganistán en la década de 1980, tiene resonancias globales que alcanzan a territorios como Irak, el propio país afgano, Pakistán o India, valoró el internacionalista en una videocharla divulgada por su canal de YouTube."Y vean Afganistán al final del día qué pasó: lo usaron, entró la URSS, salió, la desangraron, vean a todo lo que llevó, porque ahí sí era una singularidad como la que estamos viendo en Ucrania, y luego entró Estados Unidos después del 11 de septiembre (de 2001) y qué sucedió, pues ahí sembraron el caos, se salieron, no ganaron, ha sido la guerra más larga de su historia", criticó.Lo que está en juego en la situación política no es la arquitectura de Europa sino la del mundo, subrayó.Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retiró tropas de su país de Afganistán, por otro lado está armando y entrenando a las milicias ucranianas en su conflicto contra Rusia, recordó Jalife-Rahme, además de dotarlas de drones y otros utensilios."Si somos estrictos, ya está la guerra entre Rusia y Estados Unidos, no se están peleando frente a frente pero ya ahora sí que hasta el último soldado ucraniano", consideró.Además estimó que la creación de un eje entre Rusia y China, con otras potencias regionales como Irán y la India, puede propiciar el descarrilamiento del dólar y la consolidación de un mundo multipolar en materia de divisas."Yo creo que la India va a buscar ser la India y mantener sus excelentes relaciones con Rusia sin tener que romper con Estados Unidos, el error de Estados Unidos sería orillarla a que decida a irse con la administración Biden y en contra de (Vladímir) Putin, a mi juicio va a ser muy difícil que eso suceda", apuntó Jalife-Rahme.Si bien el presidente ruso está perdiendo una guerra de información en el mundo occidental, subrayó, en la India y China mantiene altos índices de aceptación, lo mismo que en el mundo árabe y en países africanos.En el reacomodo de las intenciones y las políticas internacionales, Ucrania será la gran perdedora de este proceso, valoró Jalife-Rahme, que ha sido utilizada como una trampa por la Casa Blanca para desgastar a Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/jalife-rahme-biden-busca-empantanar-a-rusia-en-ucrania-como-hizo-eeuu-con-la-urss-en-afganistan-1124276648.html

https://mundo.sputniknews.com/20220406/biden-autoriza-proporcionar-100-millones-en-asistencia-militar-adicional-a-ucrania-1124051190.html

la india

pakistán

irak

afganistán

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, narendra modi, la india, casa blanca, pakistán, irak, rusia, afganistán, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, alfredo jalife-rahme