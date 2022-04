https://mundo.sputniknews.com/20220412/el-sindicato-policial-de-el-salvador-rechaza-cuotas-de-arrestos-durante-regimen-de-excepcion-1124333473.html

El sindicato policial de El Salvador rechaza cuotas de arrestos durante régimen de excepción

El sindicato policial de El Salvador rechaza cuotas de arrestos durante régimen de excepción

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Movimiento de Trabajadores de la Policía rechazó la imposición de cuotas de arrestos en el régimen de excepción establecido en El... 12.04.2022

"A los oficiales de la Policía Nacional Civil [PNC], evitar imponer cuotas de detenciones. No instigar a los policías a remitir personas que nada tienen que ver con pandillas. Flexibilizar la jornada de trabajo policías no han salido de licencia", tuiteó el sindicato policial tras su rueda de prensa.Según Marvin Reyes, secretario general del Movimiento, el personal de la PNC tiene 15 días sin salir de licencia, solo permisos de 24 horas, por ello recomendó autorizar 48 horas de permiso para garantizar el debido descanso y retomar la misión de combatir a las pandillas.Reyes alertó que el problema de las supuestas cuotas se agudiza aún más en municipios como Cinquera, en el departamento de Cabañas (norte), donde no hay pandillas, pero igual se exigen hasta 30 capturas diarias.La PNC y la Fuerza Armada de El Salvador realizan operativos desde finales de marzo, cuando las pandillas asesinaron a cerca de 90 personas en un fin de semana, y el presidente Nayib Bukele respondió con un régimen de excepción y estado de emergencia en las cárceles.

