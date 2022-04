https://mundo.sputniknews.com/20220412/el-recital-maldito-de-metallica-en-chile-suspendido-por-tercera-vez-1124327853.html

El recital maldito de Metallica en Chile: ¿suspendido por tercera vez?

El recital maldito de Metallica en Chile: ¿suspendido por tercera vez?

El recital que la banda estadounidense Metallica tiene previsto para finales de abril podría suspenderse por tercera vez en dos años. Tras dos cancelaciones... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T21:16+0000

2022-04-12T21:16+0000

2022-04-12T21:16+0000

estilo de vida

💢 insólito

chile

santiago de chile

metallica

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106758/33/1067583339_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e316401638edeae34470b32aae5b7b28.jpg

Las autoridades gubernamentales chilenas informaron este 10 de abril que el Estadio Nacional de Santiago no cuenta con las condiciones necesarias para recibir un público masivo. El comunicado despertó reacciones de rechazo entre los organizadores del evento y el desconcierto de los fanáticos.Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), a cargo de la gestión del estadio, se argumentó que no fueron terminadas obras previstas para 2021 y que debieron prorrogarse más allá del 27 de abril de 2022, fecha estipulada para que Metallica diera su único previsto en Santiago de Chile.Según el organismo, la empresa DG, encargada de la organización del recital, fue notificada por primera vez a principios de marzo y nuevamente el 6 de abril, cuando nuevas evaluaciones confirmaron el riesgo que suponía el evento para la seguridad de los asistentes y el compromiso para la continuidad de las obras planificadas para los juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se desarrollarán en la capital chilena en 2023.El IND sostiene que hay trabajos pendientes que comprometen la seguridad del público que se espera—alrededor de 60.000 personas— e incluso el Estadio no cuenta con vías de evacuación en óptimas condiciones ante alguna emergencia.La presentación de la banda estadounidense fue suspendida en varias oportunidades: en abril de 2020 fue por la pandemia de COVID-19 y programada para diciembre del mismo año, fecha que también tuvo que reprogramarse para fines de abril de 2022.Esta sería la cuarta fecha que la productora fija para la presentación. No conformes con la decisión del IND, DG Medios comunicó a través de Twitter: "Llevamos años trabajando para realizar el concierto de Metallica en el Estadio Nacional. Por nuestra parte hemos cumplido con todas las garantías y nos encontramos preparados para realizar un evento con un estándar de calidad de los más altos a nivel mundial".Además, bajo el hashtag #MetallicaAlNacional la organización agregó que esperan una respuesta favorable para poder cumplir con los fanáticos.Desde la productora, argumentan que en reuniones con autoridades del IND llevadas a cabo en marzo, ambas partes acordaron en que existía la posibilidad del desarrollo del concierto con la contemplación de ciertos recursos como un aumento de la seguridad y la realización de un registro gráfico del recinto para corroborar posibles daños durante el espectáculo.

https://mundo.sputniknews.com/20211029/vuelven-los-megafestivales-a-america-latina-en-2022-1117702162.html

https://mundo.sputniknews.com/20211126/el-conflicto-que-desterro-al-lollapalooza-chile-del-parque-ohiggins-1118709316.html

chile

santiago de chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, chile, santiago de chile, metallica, 🎭 arte y cultura