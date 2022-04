El presidente de Ecuador notificará consulta popular a Corte Constitucional antes de mayo

"El señor Jorge Glas nunca ha sido de mi simpatía, ha sido sentenciado por actos deshonestos en Ecuador (…). Yo no he venido a este cargo de presidente de la República para descargar mis antipatías absolutamente contra nadie (…) Me critican porque no le meto mano a la Justicia. Ecuador merece vivir en democracia, y aunque no nos guste respetar los fallos de los jueces", enfatizó Lasso.