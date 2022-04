https://mundo.sputniknews.com/20220412/el-presidente-aleman-steinmeier-afirma-que-ucrania-declaro-indeseado-su-viaje-a-kiev-1124313503.html

El presidente alemán Steinmeier afirma que Ucrania declaró indeseado su viaje a Kiev

BERLÍN (Sputnik) — El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que planeaba viajar a Kiev junto con sus colegas de Polonia, Lituania, Letonia y... 12.04.2022, Sputnik Mundo

El diario Bild informó antes, citando círculos gubernamentales ucranianos, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se había negado a recibir a Steinmeier en Kiev "debido a sus estrechos vínculos con Rusia" en los últimos años.Según el medio, Steinmeier, que actualmente está de visita en Polonia, planeaba viajar a Ucrania el 13 de abril. Sin embargo, una fuente anónima citada por Bild, reveló que el mandatario ucraniano "no quiere reunirse ahora con Steinmeier en Kiev", mientras que "otros políticos de la UE [Unión Europea] pueden venir".El periódico vincula lo ocurrido con "los estrechos vínculos de Steinmeier con Rusia", en particular, los que estableció en calidad de ministro de Exteriores alemán con el canciller ruso, Serguéi Lavrov". Además, afirma que Steinmeier es un gran defensor del gasoducto Nord Stream 2 y "es considerado el arquitecto de la política amistosa con Rusia del Gobierno federal".De acuerdo con la publicación, la oficina del presidente alemán recibió una "declaración clara" de Kiev de que su reunión con Zelenski no se prepara en este momento, pero en el futuro no se excluye la posibilidad de un encuentro de ese tipo.

