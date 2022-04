https://mundo.sputniknews.com/20220412/el-abece-de-la-reforma-energetica-de-amlo-que-esta-en-vilo--1124300100.html

El abecé de la reforma energética de AMLO que está en vilo

De acuerdo con lo pactado anteriormente, la discusión de la reforma sería este martes 12 de abril; sin embargo, hasta la tarde del lunes 11, la bancada de Morena en la Cámara Baja no contaba con el apoyo suficiente de los legisladores de oposición por lo que se previa que la iniciativa no tuviera los votos necesarios para su aprobación, pues al ser un cambio constitucional, se requiere del visto bueno de las dos terceras partes del Congreso. Incluso los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) acordaron pernoctar en el palacio legislativo para evitar que manifestantes y simpatizantes de Morena les impidieran el paso para poder votar la reforma.Pese a los reclamos de la oposición, la Jucopo informó que será hasta el próximo domingo 17 de abril que se discuta la reforma energética en el pleno de los diputados y el debate en torno a la iniciativa comenzará a las 10 de la mañana. Pero, ¿de qué va la reforma energética de López Obrador? ¿Por qué la oposición, los empresarios e incluso Estados Unidos la rechaza? ¿Qué pasará si la iniciativa no es aprobada? Sputnik te cuenta.La nacionalización, el espíritu de la reforma Fue desde el pasado 30 de septiembre que la reforma energética fue enviada al Congreso de México para sus análisis; sin embargo, su posible aprobación ha sido dilatada debido a que, aseguran empresarios y la oposición, la iniciativa tiende a ser nacionalista, es contraria a la búsqueda de energías limpias e incluso violatoria del T-MEC. La propuesta energética de López Obrador pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana y en ella se plantean dos aristas que han sido los más polémicos: el fortalecimiento, por ley, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la nacionalización del litio. De acuerdo con el propio presidente de México, la reforma busca reparar el daño provocado por los gobiernos neoliberales anteriores que premiaron a la iniciativa privada en lugar de las empresas estatales. En el caso de la CFE, la iniciativa de reforma propone que el Estado mexicano a través de dicha comisión tendrá, por ley, el 54% del mercado de electricidad y el 46% restante se facultará al sector privado.La iniciativa en la materia impulsada por la Cuarta Transformación es tajante en este tema: el litio es de México y para los mexicanos, por lo que la exploración y explotación de este recurso será competencia del Estado mexicano, el cual creará una empresa, según la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle. Respecto a las concesiones que ya fueron entregadas a las empresas para la extracción del litio, el Gobierno de López Obrador indicó que no se echarán para atrás; sin embargo, sí serán revisadas. El rechazo La idea de López Obrador en materia energética se ha topado con varios obstáculos: la oposición, los empresarios y Estados Unidos. Los partidos de oposición; es decir, el PRI, PAN, PRD y MC se han negado a unirse a la propuesta del Gobierno federal, argumentando que es contraria a libre competencia económica, además de que no apuesta a las energías limpias y renovables. De hecho, los tres primeros grupos políticos presentaron una contrapropuesta y de 12 puntos fueron adoptados nueve por Morena, pero aún así, se han pronunciado en contra del proyecto impulsado por el mandatario. En tanto, la iniciativa privada en México lanzó incluso un sitio web para mostrarse en contra de la reforma de AMLO. "No requerimos de un cambio constitucional, requerimos sentarnos a la mesa, contextualizar de lo que se estamos hablando porque las posiciones se han radicalizado de una manera tremenda y los números no tienen sustento", aseguró Carlos Salazar Lomelín, extitular del CCE en el video de lanzamiento del sitio a finales de enero pasado. De acuerdo con los empresarios, el plan de López Obrador "regresaría a México a un modelo energético que es casi idéntico al que existía en la década de 1960". Pero también Estados Unidos se unió a las voces de condena y en varias ocasiones a enviado a integrantes del equipo del presidente Joe Biden a reunirse con el presidente de México, siendo John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, el último en charlar con el mandatario. Mientras que el pasado 31 de marzo Kerry charlaba con López Obrador, desde el Capitolio Katherine Tai, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), aseguró que la política energética propuesta por el Gobierno de México daña y preocupa a los inversionistas estadounidenses e indicó que la Administración Biden analiza las opciones legales bajo el contexto del T-MEC para implementar posibles sanciones a México ante la reforma energética que impulsa Morena.El plan B de AMLO El presidente de México no descarta que la reforma energética que propone no pase de la Cámara de Diputados pues, dijo, hay muchos intereses de por medio y los legisladores están sometidos a varias presiones. "Toco madera", dijo López Obrador, quien compartió su plan B para el tema de litio en caso de que la reforma energética no sea fructífera: reformar la Ley Minera. Para la reforma de ley, dijo, no se requiere mayoría absoluta como para la reforma y recordó la importancia de proteger el litio de México. "Es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación", aseveró.

