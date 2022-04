https://mundo.sputniknews.com/20220412/eeuu-afirma-que-ingreso-a-otan-de-suecia-y-finlandia-aportaria-estabilidad-a-la-region-1124320367.html

EEUU afirma que ingreso a OTAN de Suecia y Finlandia aportaría estabilidad a la región

EEUU afirma que ingreso a OTAN de Suecia y Finlandia aportaría estabilidad a la región

WASHINGTON (Sputnik) — La posible incorporación de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) generaría más estabilidad en la... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T19:28+0000

2022-04-12T19:28+0000

2022-04-12T19:28+0000

internacional

eeuu

otan

suecia

finlandia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108490/83/1084908395_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_d7876de3169d62f51915fe9559e87760.jpg

"La OTAN es una alianza defensiva. Cómo el refuerzo de una alianza defensiva podría aportar algo más que no sea estabilidad y seguridad adicionales es algo que me cuesta imaginar", dijo el vocero en rueda de prensa tras ser consultado sobre las afirmaciones de Rusia de que la posible incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza no traería estabilidad a Europa.

eeuu

suecia

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, otan, suecia, finlandia, europa