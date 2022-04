https://mundo.sputniknews.com/20220412/ecuador-bananeros-amenazados-por-las-medidas-del-gobierno-y-las-sanciones-a-rusia-1124322287.html

Ecuador: bananeros amenazados por las medidas del Gobierno y las sanciones a Rusia

El país es el principal exportador mundial de la fruta y enfrenta varios problemas. En otro orden, desde el Gobierno boliviano se niegan labores coordinadas con la DEA en contra del narcotráfico. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Ecuador: bananeros golpeados por las medidas del Gobierno y las sanciones a Rusia El país es el principal exportador mundial de la fruta y enfrenta varios problemas. En otro orden, desde el Gobierno boliviano se niegan labores coordinadas sobre el narcotráfico con la DEA. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En la provincia ecuatoriana de El Oro continúa el bloqueo de rutas por parte de los productores de bananos, en reclamo contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso.Ecuador es el principal exportador mundial de esta fruta y en esa provincia se concentra la mayor cantidad de fincas productoras. El sector ya estaba en crisis por el aumento de combustibles e insumos y la fijación del precio mínimo de 6,25 dólares, inferior a los costos de producción.La situación se agravó con el conflicto entre Rusia y Ucrania dado que ambos países representan el 25% de las compras internacionales.Los productores consideran que la situación es aprovechada por las empresas exportadoras para bajar aún más el precio de la fruta.El entrevistado puntualizó que este pago era de "1,50 dólares hasta 3 dólares la caja de bananas". Y ahora el valor de la caja no llega al dólar, es de 0,80 centavos, cuando el precio mínimo de sustentación es de 6,25 dólares [la caja]".Los cortes de ruta se realizaron también en las provincias de Guayas y los Ríos. Según los productores existe una ausencia total de políticas inclusivas de Estado hacia el agro."Nosotros no queremos un Estado paternalista, sino que se nos garantice un Estado de derecho, respetando la ley y se obligue a las compañías nacionales y transnacionales a respetar las leyes. Que el productor reciba un justo precio por su trabajo", dijo Solano.El dirigente de la Federación Nacional de Bananeros de la provincia El Oro bregó por "una voluntad política para ayudar a un sector productivo, el más importante [a nivel nacional] después del petrolero en el rubro de exportaciones. Generamos más de 2,5 millones de plazas de empleo directas e indirectas".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el periodista boliviano del diario La Razón, Julio Peñaloza Bretel, respecto a la discusión por supuestas labores coordinadas del Gobierno con la DEA de EEUU en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional. Y además, el presidente ruso Vladimir Putin reafirmó que la operación militar de su país en Ucrania alcanzará sus objetivos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

