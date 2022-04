https://mundo.sputniknews.com/20220412/duque-habla-de-paz-en-el-extranjero-mientras-la-violencia-no-cesa-en-colombia-1124285067.html

Duque habla de paz en el extranjero mientras la violencia no cesa en Colombia

Duque habla de paz en el extranjero mientras la violencia no cesa en Colombia

Sputnik habló con parlamentarios de oposición quienes se refirieron a la condena a Rusia del presidente colombiano, Iván Duque, por lo que ocurre en Ucrania... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T00:23+0000

2022-04-12T00:23+0000

2022-04-12T00:23+0000

américa latina

colombia

iván duque

💬 opinión y análisis

seguridad

eeuu

ucrania

falsos positivos

ejecuciones extrajudiciales

ejército de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108339/99/1083399956_0:0:2562:1441_1920x0_80_0_0_40d4dd153780a9f0c9b8fc68dd55dca3.jpg

La agenda que pasó la oficina de comunicaciones del presidente Iván Duque para esta semana fue la siguiente: el primer mandatario de los colombianos hablará de paz y reactivación económica. Lo hará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, espacio en el que hablará de la paz con legalidad y de la hoja de ruta que ha tenido su Gobierno en la implementación del Acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC.Sin embargo, las críticas al viaje del primer mandatario, por el momento que vive el país en materia de seguridad, llegan de todos los sectores, sobre todo luego de que una investigación conjunta entre tres medios locales (El Espectador, Cambio y Vorágine) destapara que una operación militar que Duque presentó como exitosa, resultara —por ahora— en otro presunto hecho de falsos positivos."Continúa la ofensiva sin tregua. En operaciones de nuestra Fuerza Pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)", dijo el mandatario el pasado 28 de marzo a través de sus redes sociales.No obstante, lo que demostró la visita de los seis periodistas, que recogieron más de 30 testimonios en el lugar de los hechos —suroriente del país, cerca de la frontera con Ecuador—, es muy diferente a la versión oficial. Las pruebas recogidas indican que hubo un abuso de fuerza del Ejército, decenas de irregularidades y, al parecer, ejecuciones extrajudiciales contra civiles que solo se estaban divirtiendo en un bazar comunitario."Es increíble el comportamiento hipócrita de este Gobierno. Duque de viaje mientras el país se incendia, Duque rechazando la guerra entre Rusia y Ucrania y acá un episodio grave contra los derechos humanos como lo es un posible caso de falsos positivos. Es una actuación contraria al orden interno, pero esa es su agenda", le dijo a Spuntik Antonio Sanguino, senador del Partido Verde y uno de los tantos críticos férreos al Gobierno.De hecho, el 8 de abril desde Cartagena, Duque volvió a tocar el tema de Rusia y se refirió a lo que para él es una injusticia. "Invadieron otro país y están masacrando a personas inocentes. ¿Quién puede tener relaciones con un país que ha cometido estas atrocidades?", apuntó el en entrevista con el diario El Universal.En las últimas horas el rechazo de la oposición al Gobierno de turno se ha hecho más fuerte tras lo descubierto en Putumayo. Al punto de hacer un llamado colectivo para que Diego Molano, ministro de Defensa, presente su renuncia al cargo. "Es uno de los peores que ha tenido el país en toda su historia y es necesario que haya consecuencias por sus actos. No es posible que no acepten la dureza y crudeza del conflicto interno que vivimos, que ha crecido en la administración de Duque, y sí se pronuncien con tanta vehemencia de lo que pasa al otro lado del mundo. No hay coherencia", agregó Toro.En las últimas horas, las redes sociales se sacudieron luego de que Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta, cambiara su imagen de perfil de Twitter por una foto de ella con fondo de las banderas de Colombia y Ucrania. "Quieren demostrarle al mundo que son fieles cumplidores de las políticas de paz, tapar la verdad y mostrar una solidaridad falsa, pues en Colombia están haciendo trizas el Acuerdo", concluyó Sanguino.La razón de la agenda internacional de DuqueSanguino y Toro concluyen en que esta salida del país del presidente Iván Duque, cuando la polémica por el posible asesinato de civiles está en furor, se trata de una muestra de lobby de quien dejará el cargo más importante de Colombia en 118 días.Toro va por la misma línea. "Es más importante la agenda internacional y resolver los problemas propios antes de darle prioridad a lo que sucedió en Putumayo, que es solo una muestra de lo quebrantado que está el país. Si el conflicto armado ha escalado es por culpa de Duque y su falta de liderazgo y compromiso".Y mientras Duque insiste en mostrar una cara de paz de Colombia fuera del país, la bancada de oposición del Congreso se está organizando para convocar al ministro de Defensa a un debate de control político para que responda sobre lo ocurrido en Putumayo y ante un posible resurgimiento de la política de falsos positivos, que dejó entre 2002 y 2002 6.402 casos de muertes extrajudiciales.Esta vez Molano no la tendrá fácil en el Legislativo, con una oposición fortalecida tras las elecciones del pasado 13 de marzo. Desde allá, voces como las de María José Pizarro (Pacto Histórico) exigen una moción de censura para sacar del cargo al alto funcionario, pues, por ahora, este no ha mostrado ninguna intención de abandonar sus funciones y cargar con la responsabilidad política de 11 civiles muertos en un operativo militar que, a todas luces, violó el Derecho Internacional Humanitario.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/hrw-al-menos-4-de-11-muertos-en-operacion-militar-en-colombia-son-civiles-1124276563.html

colombia

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, iván duque, 💬 opinión y análisis, seguridad, eeuu, ucrania, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, ejército de colombia