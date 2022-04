https://mundo.sputniknews.com/20220412/dia-de-cosmonautica-tambien-es-fiesta-en-centroamerica-1124301414.html

Día de Cosmonáutica también es fiesta en Centroamérica

Día de Cosmonáutica también es fiesta en Centroamérica

El 12 de abril el mundo celebra el Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó un día como este en 1961 el piloto soviético Yuri... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T12:55+0000

2022-04-12T12:55+0000

2022-04-12T12:55+0000

cuestión aparte

espacio

yuri gagarin

el día de la cosmonáutica

dmitri rogozin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1124301389_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_dae5d0836d534083d8d42ffc384ddb98.jpg

Día de Cosmonáutica también es fiesta en Centroamérica Día de Cosmonáutica también es fiesta en Centroamérica

En ocasión de la fecha el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó este 12 de abril el cosmódromo Vostochni, en el Lejano Oriente ruso, una nueva base espacial desde donde ya se realizan lanzamientos al cosmos.La víspera de la fiesta el director general de la corporación espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, aseguró que Rusia cumplirá con todas las obligaciones internacionales que tiene ante la Estación Espacial Internacional (EEI), incluso si decide suspender la cooperación después de 2024.Rogozin dijo que que Roscosmos planea informar en breve al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre su decisión de continuar o no cooperando con los socios internacionales en la EEI en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, que afectan las empresas clave del sector espacial ruso.Desde hace varios años el tema espacial también tiene una notable presencia en Centroamérica, gracias a las actividades en este ámbito del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Universidad del Suroeste de Rusia, la Embajada rusa en Guatemala y la iniciativa y los pasos reales emprendidos por quien ha sido nombrado oficialmente "candidato a cosmonauta por Centroamérica", el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León.En el Día Mundial de la Cosmonáutica Vinicio Montoya comentó en entrevista con Radio Sputnik que en la región centroamericana se le da mucha importancia a la celebración del 61º aniversario del primer vuelo tripulado al espacio realizado por Yuri Gagarin."Estamos celebrando este día –seis países agrupados en el Parlacen (Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, y la República Dominicana), la Embajada rusa en Guatemala– que es un acontecimiento de la humanidad, que no se nos olvide esa especie común que compartimos, que es el ser humano, y que nos pone el recuerdo de una hazaña lograda en tiempos muy complicados con respecto a alcanzar el espacio, alcanzar la siguiente frontera", señaló el Doctor Montoya de León.Al destacar que con motivo de la fecha está previsto celebrar en Centroamérica y en Guatemala en particular una serie de actividades conmemorativas, Vinicio Montoya indicó que "gracias al acercamiento de la región a Rusia, algo que antes parecía muy lejano y ahora se ha convertido en una realidad, la cooperación en temas espaciales nos permitió avanzar no solo en ideas, sino en poroyectos y planes específicos".En particular, "han sido aprobadas (por el PARLACEN) tres iniciativas que tienen objetivos puntuales", comunicó el candidato a cosmonauta.La otra iniciativa consiste en "integrar el esfuerzo –y acá hay un consenso– en la Agencia Espacial Centroamericana la cual fue aprobada por mayoría de centroamericanos y del Caribe", agregó.Y por último, un "tema humano" que es "apoyar una candidatura a cosmonauta conjunta" a fin de que un representante de la región pueda algún día formar parte de una misión espacial, resumió Vinicio Montoya.Además, expuso su visión de las perspectivas de cooperación con Roscosmos esperando que conduzca a la incorporación de un representante centroamericano en una misión en la Estación Espacial Internacional.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Sújov

Víctor Sújov

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Sújov

espacio, yuri gagarin, el día de la cosmonáutica, dmitri rogozin, аудио