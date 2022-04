https://mundo.sputniknews.com/20220412/desde-su-seleccion-hasta-su-retorno-a-la-tierra-asi-trabajan-los-cosmonautas-rusos-en-la-eei-1124304344.html

Desde su selección hasta su retorno a la Tierra: así trabajan los cosmonautas rusos en la EEI

Cada 12 de abril, Rusia celebra el día de la cosmonáutica. En conmemoración a esta fecha, Sputnik habló con los cosmonautas rusos que trabajaron en la Estación... 12.04.2022, Sputnik Mundo

El comandante de la tripulación, Artémiev, relató que en el programa de la actual expedición de la tripulación rusa a la EEI se está prestando mucha atención a los preparativos, los instrumentos y el equipo para el paseo espacial. Reveló que precisamente hoy revisarán los trajes espaciales porque están programadas una serie de salidas: el 18, 28 de abril y el 7 de mayo.Agregó que hay que realizar el mantenimiento de la estación, la sustitución de unidades y la carga del carguero que pronto se desacoplará. Además, los cosmonautas están llevando a cabo una serie diaria de experimentos.Sobre la relación que llevan los cosmonautas rusos con los astronautas estadounidenses, Artémiev la describió como operativa y muy amistosa."La comunicación es normal, no hay absolutamente ningún momento desagradable. (...) Tenemos relaciones amistosas, conocemos desde hace muchos años a aquellos con los que volamos. Los momentos políticos no están presentes de ninguna manera", especificó el cosmonauta.El cosmonauta Antón Shkaplérov regresó a la Tierra el 30 de marzo en la nave Soyuz MS-19, de la que era comandante. Es un cosmonauta experimentado que ha pasado un total de 709 días en órbita durante cuatro misiones, incluyendo casi un día en el espacio exterior. Pero incluso un cosmonauta tan experimentado y entrenado como él necesita una larga adaptación después de otra larga misión en órbita, admitió.El director del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin, Maxim Jarlámov, reveló quiénes fueron el núcleo y la base de los cosmonautas."Cuando Serguéi Pávlovich Koroliov estaba reclutando el primer escuadrón de cosmonautas, era natural que acudiera a los pilotos militares. La selección fue entre pilotos jóvenes. Por regla general, tenían 25, 26, 27 años", describió.Añadió que escogían a los más duros físicamente porque no se podía prever de antemano las dificultades que tendría que superar el cuerpo durante el primer vuelo al espacio.Para un astronauta, no solo es importante la estabilidad física, sino también la psicológica: nunca se pueden descartar situaciones de emergencia en las que se deben tomar decisiones rápidas."Los entrenamos a propósito, solo los tontos probablemente no tienen miedo de nada. Pero ser capaz de comportarse correctamente en una situación crítica es una cualidad única que se entrena durante años. (...) Nuestra tarea es que ellos se enfrenten a la situación. Esta es una de las principales tareas de la formación", concluyó el director del Centro de Formación de Cosmonautas.

