Caso inédito de Puerto Rico queda sin determinación en la justicia

SAN SALVADOR (Sputnik) — La vista judicial contra la cabildera Elizabeth Torres, un caso inédito en la historia jurídica de Puerto Rico, culminó sin una... 12.04.2022, Sputnik Mundo

El 4 de abril el Departamento de Justicia presentó un recurso especial para la destitución de Torres, una de las seis personas elegidas el 16 de mayo de 2021 para cabildear ante el Congreso de Estados Unidos la incorporación de la isla caribeña como el estado número 51 de la Unión Americana.El abogado de la defensa, Michael Corona, alegó que la Ley de la Delegación Congresional tiene una falta de parámetros los cuales obstaculizan el pase a juicio de la delegada Torres.En múltiples ocasiones durante la vista, Corona subrayó que su representada ha trabajado por la estadidad y rendido todos los informes, el más reciente a través de un video ya que en la ley no establece el formato para rendir cuentas de su labor.En su demanda, el Departamento de Justicia insistió en que este no es un asunto político, sino uno de cumplimiento con la función pública delineado en la Ley de Delegados Congresionales.Al culminar la vista, el juez Cuevas anunció que los asuntos a resolver son si procede o no la abstención judicial y si se debe desestimar por tratarse de un asunto político.A poco de iniciar sus funciones Torres no dudó en afirmar que la ideología estadista es un espejismo creado por el Estado Libre Asociado para seguir avanzando la agenda del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP, centroderecha)."Los cabilderos no traerán mágicamente la estadidad", dijo la fundadora del sitio digital La Premisa Articulada.Torres, quien a principios de año se hizo famosa en las redes al afirmar que las vacunas anti COVID-19 producían magnetismo en el cuerpo, llegó al punto de pedirle al gobernador Pedro Pierluisi que disolviera el grupo de delegados, al no haber en ley nada que justificara su existencia ni el gasto que conlleva mantenerlo por tres años más.

