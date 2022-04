https://mundo.sputniknews.com/20220412/amlo-no-baja-la-guardia-ante-covid-19-preve-otra-vacunacion-masiva-en-mexico-1124285994.html

AMLO no baja la guardia ante COVID-19: prevé otra vacunación masiva en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prevé una nueva etapa de inoculación para los mexicanos que no se han querido vacunar en contra de la... 12.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

covid-19

coronavirus

pandemia

andrés manuel lópez obrador

vacunación

El mandatario mexicano se reunió con 29 gobernadores del país latinoamericano para hablar sobre la necesidad de no claudicar en la lucha contra el COVID-19, cuyos casos han registrado incrementos en los últimos días en algunas partes del mundo. Durante la reunión, celebrada en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el presidente López Obrador acordó que, para evitar rebrotes de la enfermedad, este mes de abril se aplicarán 3,5 millones de vacunas a personas mayores de 14 años, de acuerdo con información de medios locales. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro y uno de los asistentes a la reunión, comentó que el objetivo del Gobierno federal es proteger a los mexicanos que se han rezagado en las jornadas de vacunación y que no cuentan con ninguna dosis o sólo tienen una o dos. Según reconoció López Obrador en su conferencia matutina de prensa, todavía "nos faltan muchos que no se han puesto el refuerzo [de la vacuna]". Sin embargo, aclaró que ésta será la última etapa masiva de vacunación. También dijo que se están emprendiendo esfuerzos para poder aplicar las dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 y explicó que a su estado, Oaxaca, le tocarán 90.000 biológicos que serán aplicados en abril. Algunos de los gobernadores y gobernadoras que asistieron a la reunión organizada por la Presidencia de la República fueron Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche; Carlos Merino, de Tabasco; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Omar Fayad, de Hidalgo, Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur, así como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Los gobernadores que decidieron hablar con la prensa afuera de Palacio Nacional coincidieron en que el tema de las vacunas para niños no fue abordado a profundidad. El mandatario queretano Mauricio Kuri sólo dijo que se trata de "una vacuna diferente, que no se tiene en este momento, que está en puerta y que las vacunas se están pidiendo para los niños".

