Afroperuanos: minoría en lucha por leyes que la protejan tras años de postergación

LIMA (Sputnik) — En el último censo de población en Perú, realizado en 2017, casi 829.000 personas se autoidentificaron como afrodescendientes, una minoría en... 12.04.2022

Con comunidades ubicadas mayormente en la costa desde el comercio de esclavos ejecutado durante épocas coloniales, los afroperuanos y su cultura juegan un rol importante en el acervo nacional, con legados importantes en las artes, la gastronomía o los deportes, por citar algunos especialmente relevantes, aunque no los únicos.Sin embargo, es también conocida la discriminación que durante siglos ha sufrido esta minoría a causa del racismo y los prejuicios que la sostienen, y que perduran aún como taras de un cuerpo social que infringe la misma violencia contra grupos indígenas de los Andes o la Amazonía.No obstante, aunque no de forma definitiva, la atención que vienen recibiendo los grupos indígenas de parte del Estado en cuanto a la cautela de sus diversos derechos es más notoria que la que ha recibido para la población afroperuana.Lía Zevallos es secretaria general de Ashanti Perú — Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, organización no gubernamental por la defensa de la población afro en el país.Ashanti Perú, tomando nota de la desatención estatal hacia las problemáticas de la población afroperuana, que incluye racismo, discriminación, falta de oportunidades, desconocimiento de su aporte social y otros vicios que la colocan en desventaja de desarrollo, está buscando actualmente impulsar dos iniciativas legislativas que busquen una solución.Salidas legalesLa vocera de Ashanti Perú indica que la labor que realiza la organización es compartida con otras interesadas en la defensa de los derechos humanos, pero que también se trata de "iniciativas legislativas que ya han estado en un proceso de trabajo en el Congreso, pero que lamentablemente por el periodo que culminó [en 2021] fueron archivadas y se está volviendo a hacer la incidencia para que se vuelvan a presentar".En cuanto a la primera iniciativa legal, esta se trata de una reforma constitucional. En el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución se indica como derecho fundamental de una persona su identidad étnica y cultural, así como que "el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación". En ese sentido, el pueblo afroperuano estaría, en teoría, protegido y reconocido en la carta magna, sin embargo Zevallos señala deficiencias.Según la vocera de Ashanti Perú, el específico reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano podría generar más iniciativas legislativas y políticas públicas que garanticen y protejan su cultura e identidad.Por otro lado, en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución se reconoce como derecho fundamental de una persona la igualdad ante la ley y a "no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole".Eliminar tarasLa ley contra la discriminación y el racismo que busca impulsar Ashanti Perú no es de reforma constitucional, aunque sí de lo que se podría entender como un afinamiento en el marco jurídico que protege a los afroperuanos.En ese sentido, Ashanti Perú busca con este proyecto no sólo que se sancione la discriminación racial, sino que desde el Estado se trabajen políticas que promoción sobre la problemática racista, así como de prevención en contra.Establecidos los objetivos, lo que resta es luchar para que el Congreso retome estos proyectos, los debata y eventualmente logre aprobarlos.

Sergio Llerena Caballero

