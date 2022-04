https://mundo.sputniknews.com/20220411/un-candidato-de-la-oposicion-sera-el-nuevo-primer-ministro-de-pakistan-1124253277.html

Un candidato de la oposición será el nuevo primer ministro de Pakistán

NUEVA DELHI (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Cámara Baja) de Pakistán eligió como primer ministro a Shehbaz Sharif, actual líder del partido opositor Liga...

Poco antes de la votación, el partido Tehreek-e-Insaf (Movimiento por la Justicia de Pakistán), del ex primer ministro Imran Khan, decidió salir del Parlamento. El partido acumulaba155 escaños en la Cámara Baja de los 342 en total.El 9 de abril el Parlamento de Pakistán aprobó una moción de censura contra Khan. Presentada por los partidos de la oposición, la moción de censura obtuvo el apoyo de 174 legisladores de la Cámara Baja siendo necesarios 172.El 10 de abril Khan instó a sus connacionales a retomar la lucha contra lo que también calificó como "conspiración extranjera" para derrocar al Gobierno.La oposición responsabilizaba a Khan de una inflación descontrolada; por su parte, Khan sostenía que sus rivales políticos se habían propuesto destituirle porque no quería tolerar sus corruptelas.A principios de abril, Khan acusó a Estados Unidos de financiar el complot para derrocar su Gobierno, supuestamente a raíz de su política independiente, pero el Departamento de Estado rechazó esas sospechas por infundadas.Shehbaz Sharif, de 70 años, es el hermano menor de Navaz Sharif, que ejercicio tres veces el cargo de primer ministro. Los medios destacan que, siendo el ministro principal de Punjab –la provincia más poblada de Pakistán–, Shehbaz Sharif planificó y ejecutó varios proyectos ambiciosos de infraestructura.También en calidad de ministro principal de Punjab, cooperó estrechamente con China en proyectos financiados por Pekín. A diferencia de Khan, que acusaba a EEUU de injerencia en la política interna, Sharif declaró que las buenas relaciones con el país norteamericano son de importancia decisiva para Pakistán.Los medios, asimismo, comentan que Sharif mantiene relaciones de amistad con los militares pakistaníes, que tradicionalmente controlan la política exterior y de defensa de Pakistán.Al mismo tiempo, en su nuevo cargo de primer ministro, Sharif no actuará con plena independencia porque necesitará trabajar conjuntamente con otros partidos de la oposición que apoyaron la moción de censura contra Imran Khan.

