https://mundo.sputniknews.com/20220411/soy-el-82-la-cuenta-de-twitter-para-revivir-en-tiempo-real-la-guerra-de-malvinas-1124270259.html

'Soy el 82', la cuenta de Twitter para revivir en tiempo real la Guerra de Malvinas

'Soy el 82', la cuenta de Twitter para revivir en tiempo real la Guerra de Malvinas

Aficionados a la Historia se propusieron revivir en Twitter los días más álgidos del conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, 40 años... 11.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-11T18:36+0000

2022-04-11T18:36+0000

2022-04-11T18:37+0000

américa latina

argentina

islas malvinas

40 años de la guerra de malvinas

reino unido

twitter

sociedad

leopoldo galtieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1124269598_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_fef9772c23b0a4a9422d9e5af028a22e.jpg

En las horas siguientes al 2 de abril de 1982 todo era orgullo y algarabía en diarios, revistas y canales de televisión de Argentina. El Ejército argentino había tomado posesión de las Islas Malvinas y el país sudamericano podía ejercer su soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur tras casi 150 años de ocupación ilegítima del Reino Unido."Argentinazo: ¡Las Malvinas recuperadas!", celebraba en letras grandes el diario Crónica de aquella fecha, al tiempo que Canal 11 de Ushuaia anunciaba a todo el país que la capital de Tierra del Fuego vivía "una jornada de euforia y alegría". El gobernador fueguino de la época, Raúl Eduardo Suárez del Cerro, no ocultaba su sentimiento y deslizaba que aquel podría ser "el día más feliz" de su vida, en diálogo con el noticiero 60 Minutos del canal público ATC.Aquellos son solo algunos de los registros que, 40 años después, recopila la cuenta de Twitter 'Soy el 82', una iniciativa de un grupo de argentinos dedicados a la divulgación histórica para revivir en tiempo real el día a día del conflicto que enfrentó a argentinos y británicos por el control de las islas.Los responsables detrás de 'Soy el 82' son los miembros de Marcha Atrás, un colectivo integrado por estudiantes de Historia de la Universidad de Buenos Aires que ya había tenido una experiencia exitosa con 'Diciembre 2001', otra cuenta de Twitter que repasaba día a día los avatares de la crisis política y económica que sacudió a Argentina en los albores del siglo XXI."Con 'Soy el 2001' Tuvimos tan buena respuesta que empezamos a pensar qué otras cosas podíamos hacer y, cómo se venían los 40 años de la guerra, nos animamos a meternos en eso", explicó Federico Angelomé, uno de los integrantes del colectivo.A diferencia de la cuenta que siguió el 2001, no intentaron reproducir todo el año 1982, sino solo los meses concretos de la guerra, que se extendió entre abril y junio. De todos modos, comenzaron el trabajo a mediados de marzo, cuando la tensión entre argentinos y británicos empezó a aumentar.El repaso diario de la cuenta está sostenido, sobre todo, en el repaso de tapas de diarios y revistas de la época. Angelomé explicó que para eso apelan a una especie de "arqueología digital" que permite recopilar el material de la época que actualmente puede encontrarse en internet. Sin embargo, no todo está digitalizado, por lo que también cuentan con un fotógrafo especializado en visitar hemerotecas y registrar las portadas o artículos de 1982.Además de los recortes de diarios, la cuenta recoge varios segmentos del noticiero de 60 minutos que recogía las constantes apariciones del general Leopoldo Galtieri, cabeza de la Junta Militar en aquel momento.Pero además, el grupo decidió incorporar un recurso no utilizado en la versión de 2001: el de los testimonios de excombatientes que aportan datos o vivencias de cómo se vivían aquellos días, más allá de la información que recibían los argentinos por los medios de comunicación."Nuestro enfoque se basa en lo más sólido que existe que son las noticias y los testimonios, sin hacer demasiada editorialización", explicó Angelomé.De todas maneras, sí hay una idea clara detrás del contrapunto entre tapas de diarios y testimonios. "La idea es jugar con las diferencias entre lo que decían los medios y lo que pasaba en las islas, porque quizás como en pocas otras épocas, hay tanta diferencia", comentó el integrante del colectivo.En efecto, el recorrido diario que 'Soy el 82' hace por portadas de periódicos, revistas y registros audiovisuales de la época deja en claro que desde los primeros días de abril de 1982 todo era optimismo entre los argentinos. "Euforia popular por la recuperación de las Malvinas", titulaba el diario Clarín el 3 de abril, un día después del desembarco en Puerto Argentino.La revista Gente, dedicada generalmente a la farándula, tuvo un papel protagónico en incentivar el apoyo de las familias argentinas a la recuperación de las Malvinas. "Vimos rendirse a los ingleses", tituló la revista, que se promocionaba como el único medio presente en las islas durante aquellas horas históricas, junto a una recordada fotografía de Rafael Wollman.La cobertura de la cuenta de Twitter contrapone aquella algarabía con los sucesivos testimonios de ciudadanos argentinos que, poco a poco, iban siendo convocados por el Ejército para participar en el conflicto armado. "Estaba pensando, menos mal que terminé el servicio militar el año pasado, de la que me salvé", confesaba un argentino que, sin embargo, acabó siendo convocado para ir a las islas.Pero más allá de las cuestiones características de la época, el repaso diario de las coberturas periodísticas del momento a veces sorprenden —tanto a los lectores como a los propios administradores— por la aparición de cuestiones que aún hoy llegan a las portadas de los medios argentinos."Tuve que colocar una noticia de Crónica que decía que 'la inflación meta prevista parece desvanecerse' y cuando estaba copiando esa noticia no me pude parar de reír", confesó Angelomé, recordando las bromas con el resto del equipo por la similitud de muchas noticias económicas de la época con las que siguen siendo un dolor de cabeza para el Gobierno actual.En principio, la cuenta de Twitter tiene previsto cubrir todo el conflicto de 1982, culminado el 11 de junio con la rendición argentina. Luego, el grupo ya piensa en continuar su repaso histórico con alguno de los aniversarios 'redondos' que pueden cumplirse en 2023 como el retorno a la democracia que se inició en 1973, con la caída de la dictadura conocida como la Revolución Argentina y que precedió a las elecciones de ese año en las que triunfó Héctor José Cámpora, iniciando la transición que derivaría en el tercer mandato de Juan Domingo Perón.

https://mundo.sputniknews.com/20220406/la-guerra-de-malvinas-un-conflicto-conveniente-para-eeuu-y-la-otan-1124073063.html

https://mundo.sputniknews.com/20220402/los-vuelos-secretos-y-el-riesgo-que-asumio-peru-para-ayudar-a-argentina-en-malvinas-1123939502.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/malvinas-una-causa-nacional-argentina-que-no-empieza-ni-termina-con-la-guerra-1123888464.html

argentina

islas malvinas

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

argentina, islas malvinas, 40 años de la guerra de malvinas, reino unido, twitter, sociedad, leopoldo galtieri