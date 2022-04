https://mundo.sputniknews.com/20220411/sheinbaum-la-ciudad-de-mexico-quiere-a-amlo-1124277741.html

Sheinbaum: "La Ciudad de México quiere a AMLO"

Sheinbaum: "La Ciudad de México quiere a AMLO"

La capital mexicana es "una ciudad obradorista" que se caracteriza por sus ideas progresistas y liberales, aseguró la jefa de Gobierno de esta urbe, Claudia... 11.04.2022, Sputnik Mundo

La Ciudad de México demostró que está del lado del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se trata de una de las metrópolis del país más afines a la Cuarta Transformación, afirmó la mandataria local un día después de la consulta por la revocación de mandato, que se celebró el 10 de abril a nivel nacional para definir si el presidente continuaba o no su periodo sexenal. Aunque sólo participó el 19% de la población de la capital mexicana —según datos del INE—, Sheinbaum destacó que 1,5 millones de habitantes salieron a votar durante este ejercicio de democracia participativa, el primero en su tipo que se lleva a cabo en la historia de México. Subrayó que 9 de cada 10 votantes votaron a favor de la permanencia de López Obrador y dijo que eso se debe a la tradición "obradorista" que existe en la Ciudad de México, que fue gobernada por el tabasqueño de 2000 a 2005. Al igual que el presidente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México atribuyó la baja participación ciudadana en la consulta —sólo acudió a votar entre el 17% y el 18% de la población nacional— a la que definió como una deficiente labor de parte del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que acusó de sólo haber instalado un tercio de las casillas, en comparación con las desplegadas en las elecciones presidenciales de 2018, en las que ganó López Obrador. El INE se ha defendido de las acusaciones de boicot bajo el argumento de que no recibió el suficiente presupuesto para llevar a cabo en tiempo y forma la consulta por la revocación de mandato, una iniciativa que impulsó e mandatario federal desde sus primeras semanas de Gobierno. "Es falso, si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. No se vale decir que es el culpa del INE el índice de participación", respondió el funcionario ante los señalamientos del Gobierno de México, en alusión a la negativa del Congreso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no otorgar más presupuesto al órgano electoral cuando éste lo solicitó desde finales de 2021.Los resultados preliminares del INE arrojan que entre 14 y 16 millones de mexicanos votaron a favor de que Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato presidencial en septiembre de 2024, tal como lo establece la ley. Sin embargo, la participación ciudadana sólo fue de entre 17% y 18%. "Más del 90 por ciento votó para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir: amor con amor se paga", dijo el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

